Plena y enamorada, Jennifer López derrocha belleza a sus 52 años. De la mano de Ben Affleck, la diva eclipsó a La Mostra de Venecia para confirmar que la relación con el actor, director y guionista está mejor que nunca, posando por primera de su mano en una red carpet. Protagonista absoluta de "Bennifer", la romántica fórmula que tuvo sus inicios en Hollywood en 2002 y culminó en 2004, J.Lo deslumbró en el máximo encuentro de cine italiano al que fue acompañando a su "ex y actual" que asistió como parte del estreno de la cinta The Last Duel de Ridley Scott, tras una década de ausencia.



Impoluta. Causó sensación con un vestido-joya blanco de corte sirena con profundo escote redondo con pedrería; un look de alta costura del libanés Georges Hobeika complementado con joyas de Cartier y un bolso de mano cubierto de diamantes.



En su estreno en Venecia, la actriz y cantante neoyorquina -madre de los mellizos Esme y Max, de 13 años- se convirtió en furor. Así es que también brilló en el espectáculo que montó Dolce & Gabbana en la ciudad de los canales. Mientras espera la concreción de sus proyectos para 2022 (Marry Me con Maluma, Shotgun Wedding y The Mother), como amante de la moda, la estrella mantiene a sus seguidores al tanto de las últimas tendencias a través de Instagram. Dueña de una personalidad única.

LOOKS

Con sello propio. Labios en tonos naturales, ojos perfilados y sombras grises, es su make up cuando el estilismo es llamativo. Para su impecable cabellera, se vale de peinados sofisticados hacia arriba para la noche o más informal con un estilo shag lleno de movimiento.