Juana Viale se despidió de los programas de Mirtha Legrand. Así, el sábado, se emocionó con las flores de su hermano Nacho y de su padre, y lució un vestido de Bogani del que mostró hasta el short de encaje que llevaba debajo. "Gracias a los que me acompañaron, a los que se fueron sumando y a los que no creían en mí, les cerré la boca", dijo haciendo un gesto con sus manos. Ya con los últimos invitados del año -el ex Masterchef Celebrity Claudio "Turco" García, y los humoristas Sergio Gonal, Diego Pérez y Carna-, midió 7.5 y le ganó a Telefe que optó por competir con un film (6.3) y no con PH-Podemos hablar -el regreso de La Chiqui, el sábado anterior, hizo 11.4 y fue lo más visto de su temporada-. Ayer, el final fue a pura cumbia sin invitados. "Ya está, terminamos. Váyanse todos a la p... madre que los parió", exclamó en el ingreso al estudio con un conjunto en lila.