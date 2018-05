"Para es mí es un paso muy grande en mi carrera, y sobre todo por la manera en que llego", aseguró Nano Rodríguez, el reconocido folclorista que actuará por primera vez en la sala de conciertos del Auditorio Juan Victoria. Será con el espectáculo Entreverando sueños, un formato que acuñó hace más de una década junto al folclorista puntano Juanon Lucero, con quien recorrió el país. "El espectáculo se dejó de hacer tras la muerte de Lucero (en 2014). Este año decidí reeditarlo; significa juntar a diferentes generaciones del folclore siempre siendo consecuentes con los grandes músicos y próceres que han llevado a la música nuestra a lo más alto", explicó a DIARIO DE CUYO el cantor.



En la versión que presentará Rodríguez el próximo 9 de junio, que es una coproducción con el Auditorio, estarán también Labriegos y Gajos de Pinono, con la participación de Jorge Pascual Recabarren (ver aparte).



"Antes yo no tenía ni las intenciones de llegar al Auditorio, porque siempre consideré que necesitaba un plus. Yo pensaba que mi carrera no tenía el suficiente peso, la suficiente estructura para poder llegar. Después de haber andando por casi todas las provincias, de mucho laburo, de haber tenido el padrinazgo de mucha gente; después de 20 años estoy a la altura del Auditorio", aseguró "el Nano", quien no oculta su emoción por el recital. Tanto, que después de posar para este diario, se permitió un momento para apreciar en silencio la sala y "ese calor que emana".



Rodríguez destaca que no llega en solitario a ese hito en su camino. "Nano Rodríguez no sólo es el que canta, sino el grupo de gente que trabaja alrededor mío, todo lo que estoy viviendo se lo debo a mi viejo, que lleva una vida dedicada a esto; a los músicos que me acompañan; a los que trabajan en mi disco en Catamarca, a la compañía discográfica... así que cuando vamos a hacer una producción importante, buscamos la manera de consensuarlo para no dar un paso en falso. Hoy a los músicos del interior nos cuesta mucho llegar al nivel nacional y mantener una estructura significa mucha plata", aseguró el cantante.



"El folclore siempre estuvo en mi casa, se vivió de una manera muy particular. Yo lo tomé de manera profesional desde que en el año 1999 salió mi primer disco, Nacer y morir cantando", compartió el cantante, que tiene siete álbumes editados y uno en producción que lanzará en agosto. Su música está en las plataformas digitales, pero él, personalmente, aún prefiere los CD.



Recordando sus inicios, habla con cariño de su maestro. "Mi viejo no quería que yo cantara, quería que fuera arquitecto; ahí lo conocí al maestro Ricardo Greguar, él me enseñó a cantar de todo. Tengo que agradecerle mucho al maestro, él me planteó en su momento 'yo no sé si vas a ser buen cantor, pero yo te voy a enseñar una profesión que es la que te va a llevar a vivir y disfrutar de lo que vos hacés'", dijo Rodríguez, que en sus primeros años en los escenarios también se inclinó por el cuarteto, presentándose incluso en festivales cordobeses, pero finalmente su pasión por el folclore se transformó en profesión. "El folclore me hace vivir. Para mí no existe otra música que el folclore argentino, en todos sus géneros. Me apasiona, me gusta la música del Litoral, la chacarera, la cueca... Soy un tipo que consume las 24 horas del día folclore, no escucho otra cosa. Muy de vez en cuando alguna música de los años 70, Franco Simone, Miguel Gallardo, que no tienen que ver con el folclore, pero me gustó lo que sucedió en esa época con esa poesía", apuntó.

"El folclore me hace vivir. Para mí no existe otra música que el folclore argentino, en todos sus géneros".



Nano, quien es padre de un nene de 9 años y una nena de 4, además de cantarlo, difunde el folclore a través de su programa de radio (Identidad Folclórica, sábados por AM las 40), que conduce hace 14 años y que también tuvo una versión televisiva en canales locales.



"Para este show me gustaría reencontrarme con esa gente que me apoyó siempre, más allá de la emoción de poder estar, de poder llegar ahí, yo siempre digo que se lo debo a la gente. Soy de esos que se imaginan poder devolver cantando todo lo que hicieron por mí en estos años. Mi público merece este auditorio", afirmó "el Nano', listo para el nuevo desafío.





El dato



Entreverando sueños. Sábado 9 de junio a las 21. Entradas anticipadas $120 en boletería de la sala, de 9 a 20. $150 día de la función.