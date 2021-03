El periodista Oscar "Negro" González Oro contó ayer desde su programa en Radio Rivadavia que le "llegó la jubilación" y anunció su "retiro de los medios" después de 35 años.

"Me llegó la jubilación, estoy anunciando el retiro del Negrito Oro de los medios. Agradezco a Radio Rivadavia", dijo el conductor desde Uruguay al aire de "La vida misma", el envío que va de 19 a 21 por la emisora de AM 630.

"La radio no termina conmigo -agregó- me costó mucho esfuerzo y al final lo decidí ayer a la 1 am, hasta acá llegué. No lo tomen como que renuncio a este espacio maravilloso. Me llegó la jubilación".

Oriundo de Mendoza, la trayectoria de Oro al frente del micrófono y las cámaras lleva 35 años e incluye exitosos programas en Radio 10, La Red y participaciones televisivas como "Polémica en el bar", entre otros envíos.

"Hasta acá llegué, tengo un cansancio moral por ver a mi país así, físico porque estoy viviendo mis 70 años, la mitad la pasé en un estudio y me perdí los últimos 20 años de mis hijos", completó ayer en su programa.

"Estoy orgulloso de haber criado a diferentes generaciones. Tengo dos hijos hermosos, maravillosos, sanos. Yo me lo perdí y no lo quiero perder más", finalizó.