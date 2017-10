Mirtha Legrand le respondió a Cristina Fernández de Kirchner, que en una entrevista con Elizabeth Vernaci la acusó de "mala persona" por haberse referido a los rumores que aseguraban que el ex Presidente, Néstor Kirchner no estaba en el cajón en el momento de su velatorio.

"Hice un comentario hace años que era vox populi, si estaba o no Néstor en el cajón, soy una conductora, me hice eco del comentario y lo hice en potencial. Lean el libro de Reato (Ceferino), Salvo que me muera antes, ahí él comenta el mismo rumor, eso no significa ser mala persona. ¿No señora ex Presidente? Y lo doy por terminado", dijo "la Chiqui" en Los ángeles de la mañana.

La ex mandataria y candidata a senadora había dicho que no volvería al programa de Legrand porque no le había gustado que se pusiera en duda si su marido estaba o no en el cajón: "Hay cosas que son demasiado fuertes, demasiado malas. Una cosa es ser duro o crítico pero ver a una familia como mis hijos y yo, parados con el cajón y decir que él no estaba adentro… Eso no es ser híper crítico, eso es ser una persona mala. Yo no soy mala".

Para defender a su madre, Marcela Tinayre recordó en su ciclo Las rubias + 1 que Legrand no había hecho más que referirse a algo que ya se había dicho en todos lados.

Cristina también había hablado de la fallida entrevista que le iba a realizar Susana Giménezen Telefe: "Quedó en el aire porque no me interesaba aparecer de esa manera. Además, creo que el gobierno exigió que también fueran las señoras Vidal y Carrió".

A diferencia de Mirtha, al ser consultada por Ángel de Brito Susana prefirió no opinar ni referirse a los dichos de Fernández.