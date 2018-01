Primero llamó la atención de todos al mostrar en uno de sus brazos un tatuaje con la cara de Noelia Marzol (31). Y ahora Alejandro Pucheta (43), el papá de Barbie Vélez, volvió a pasar por el sillón del tatuador para llevar en tinta a otra celebrity en su cuerpo.

“Nuevo tattoo a pedido de mi bebé”, escribió desde su cuenta de Instagram junto a la foto en la que mostraba su nuevo diseño con el rostro de Megan Fox (31), la famosa actriz de Hollywood por sus papeles en Transformers y Las Tortugas Ninjas.

Cuando el representante de cantantes mostró por primera vez su tatuaje de Marzol, las especulaciones sobre un romance (o al menos un affaire) entre ambos no tardaron en llegar. “Solo me gustó la foto”, fue lo único que dijo Ale, mientras que la modelo se mostró sorprendida. “Yo me asombré tanto como todos ustedes de lo que había sucedido. Me siento halagada como mujer. Pero la verdad es que no lo conozco. Supongo que nunca supo que era yo”, dijo Noelia, por su parte.

Dicen que no hay dos sin tres. ¿Cuál será la nueva famosa que Alejandro Pucheta llevará en la piel?