Gustavo Conti (45) sorprendió en las últimas horas a sus 592.000 seguidores de Instagram con un nuevo video. Es que, sin mencionar el escándalo que lo involucra, el actor le contestó de una forma polémica aunque humorística a todos aquellos que opinan de su vida.

En detalle, Conti estaría afrontando una fuerte crisis con Ximena Capristo (43), o por lo menos eso es lo que se comenta desde que su esposa descubrió una serie de inapropiados mensajes suyos con otras mujeres y en un impulso publicó varios de ellos en la red social antes mencionada.

"Te juro que sos única seas del signo que seas. Siempre estuviste", "Sos muy linda", y "Quién sabe... yo creo que alguna vez va a ser... siempre lo supe", fueron solo algunas de las frases que Conti le habría enviado a la presunta tercera en discordia.

Desatado el escándalo, la ex Gran Hermano le confirmó a Ángel de Brito (44) haber publicado esas capturas de su marido. En tanto, días después, cuando se instaló la falsa versión de que Silvina Luna (40) sería la destinataria de esos mensajes, La Negra, tal como se la conoce a Ximena, salió a aclarar los tantos.

"Que digan la que quieran. Yo sé la que estoy pasando hoy... Se dijo que yo era una mentirosa con los hechos de Conti. Y demostré que no soy mentirosa. Publiqué algunos mensajes que tengo. Yo no miento", expresó la actriz tras las repercusiones.

En diálogo con De Brito también explicó por qué el papá de su hijo no habla al respecto. "Me dijo así, textual: 'No la estoy pasando bien. Publiqué todo yo, eso es verdad. No tiene nada que ver con una operación de prensa. Tuvimos una discusión previa, me calenté y lo puse porque me cansé de que diga que soy una mentirosa. Después lo saqué pero por mi hijo, porque no quiero que sufra. No por mí, porque todo lo que digo es verdad'", explicó el conductor.

Pero lo más picante llegó sobre el final, cuando el periodista reveló por qué Gustavo no le responde los mensajes a nadie según Ximena. "Quise saber por qué él no habla y me dijo así: 'No va a hablar porque no tiene huevos. Ojalá salga y diga que metió la pata, pero no lo va a hacer. Él muere con las botas puestas'", aseguró Ángel.

Dicho esto, Conti se manifestó ahora a través de sus redes. En detalle, el actor hizo una parodia en TikTok del contundente descargo que Nacha Guevara (90) hizo en Cantando 2020 (El Trece, lunes a viernes a las 22.30) por las burlas sobre sus temblores en cámara.

"Voy a decir una sola cosa, ¡cómprense una vida, gente! ¡Cómprense una vida! Nada más, gracias", pronunció Conti, haciendo el acting de la artista con el gesto del fuck you incluido.

Y aunque la publicación tiene prohibido los comentarios, al cabo de pocas horas, cosechó más de 68.000 reproducciones y superó los 4.000 me gusta, entre ellos el de Jaqueline Dutrá, la exmujer de Martín Palermo, el periodista Pablo Layus y la comediante Dani La Chepi. "Nada más... muchas gracias", agregó el actor en el epígrafe de ese posteo.