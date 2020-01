La noticia la posteó el propio Oscar González Oro en su cuenta de Instagram: “Buenos días. Por decisión que no pasa por mí, sino por las autoridades de la radio, Negro y regreso no vuelve al aire". En un mensaje dirigido a sus seguidores, el conductor se despidió del ciclo con el que había vuelto a Radio 10 tras desvincularse de la misma emisora en 2014.

"Nunca a lo largo de mi carrera levantaron un programa conducido por mí. Pero siguiendo también con una línea profesional de muchos años jamás discutiré una decisión tomada, sabiendo o no, por aquellos que manejan el futuro de la 10", detalló.

Tuvo tiempo para agradecer la fidelidad de su audiencia, y jugó fuerte, habló de “odio": "A mi equipo en particular, [quiero] decirle que son profesionales de primera, que los quiero, que también los voy a extrañar, que en algunos casos los odios o revanchas personales hacen que -sobre todo en las mentes pequeñas-, se actúe en contra de uno, de mí en este caso, y se perjudique a otros que no tienen que ver con aquel odio". Dando a entender que las autoridades de la radio no lo querían demasiado. Hasta tanto se encuentre un reemplazo para el conductor, el ciclo, que va de 13 a 17. continuará con Ricardo Guazzardi al frente.

Ya hace algunos días existía el rumor de que Negro y regreso iba a ser levantado del aire. Por un lado, el rating y el share de Negro y regreso no eran muy buenos para las expectativas de la radio. Por el otro, las autoridades de la 10 tampoco estaban muy de acuerdo con los contenidos del programa de González Oro.

Se supo incluso que como en la emisora “no podían asegurarle” la continuidad en 2020, sutilmente -o no- le sugirieron que en caso de tener alguna oferta de otra radio, la tomara.

Desde Radio 10 hicieron saber que la salida de González Oro es parte de un ajuste de horarios de la programación.

Tomás Méndez se incorporará de 12 a 15 , o de 15 a 17. Darío Villarruel podría pasar su Secretos de sumario, que va los fines de semana para pasar de lunes a viernes.

El resto de la programación se mantendría igual, con Gustavo Silvestre de 6 a 9 y Baby Etchecopar de 9 a 12. Pablo Duggan seguirá por las tardes de 17 a 20, Sebastián Basalo de 20 a 23 y Rolando Hanglin por las noches, de 23 a 1. Quedarían por definir la medianoche y la madrugada, luego de la salida de Mario Mundo.