Después de que Mariana Nannis denunciara por violencia de género a su ex marido, Claudio Paul Caniggia, en medio de su escandalosa separación, Gonzalo Bonadeo salió a defenderlo en los medios, amparándose en las "alegrías" que el ex futbolista le dio a los argentinos y atacó, en especial, a Alexander Caniggia, quien había definido a su papá como una "lacra humana". Ahora, el mediático hermano de Charlotte decidió mediante su abogado denunciar al conductor de TyC Sports.

"Esta actitud no va a ser tolerada. La semana que viene junto a Alex Caniggia radicaremos denuncia penal contra Gonzalo Bonadeo", escribió Alejandro Cipolla, representante legal del joven, en sus redes sociales días atrás. El mensaje fue compartido por el hijo de Nannis en sus redes sociales.





Este jueves, Teleshow accedió a la denuncia por el delito de "Calumnias e injurias". La acusación está relacionada a los dichos del periodista el pasado 26 de agosto en su programa de radio que se transmite en FM 94.7, "Arqueros, ilusionistas y goleadores".

Según dice la denuncia, "Bonadeo realizó manifestaciones respecto a la familia Caniggia por un lapso de 05.06 minutos, agrediendo a mi asistido con lo que se transcribe a continuación; por esto importa el apellido Caniggia en el universo ni por los pelotudos de los hijos, y además mucho menos por la patética de Susana Giménez, que junto con su producción, para bastardear la memoria de un gran jugador argentino…".





Esas frases no solo "son una falacia aberrante sino que configuran una calumnia e injuria", sostiene la defensa del mediático hijo del futbolista en su declaración.

Cabe destacar que, después del revuelo que generó la editorial que hizo en su programa de radio, el periodista deportivo se retractó en los medios sobre sus dichos y explicó: "Tomé las declaraciones que hizo Alexander Caniggia sobre su padre refiriéndose a él como una lacra humana y me saqué. Cometí el error de pasar por alto lo que había dicho Mariana Nannis sobre los episodios de violencia que sufrió".

Sin embargo, el hijo de Claudio Paul no le perdona lo que dijo sobre él. El conductor lo llamó "pelotudo" y "pendejo inútil". Además expresó: "Imaginemos que tus hijos digan públicamente que sos una lacra humana. Un hijo que además con todo el dolor del mundo deberías decir 'este pendejo en su p… vida no hizo nunca nada que valiera la pena, más que nacer'. Y que si no tuviera el apellido Caniggia no estaría haciendo nada de nada de nada, ni siquiera apareciendo en un medio, como su hermana. Y de golpe me tira que soy una lacra humana".

Como si fuera poco, el periodista remató: "Alexander Caniggia no puede tener razón nunca de nada". Ahora todo terminará en la Justicia, primero con una audiencia y si no hay acuerdo todo terminará en un juicio.