En la tarde del domingo, Verónica Monti, expareja de Sergio Denis, fue detenida después de que presuntamente intentara robar un par de botas en el shopping Alto Palermo. Según informó el periodista Daniel Ambrosino, quien estuvo en contacto con el abogado de la acusada, ella fue trasladada a la comisaría 14 y luego derivada a la Alcaldía 6 para realizarle un chequeo médico de rigor.

El panelista explicó en El Show de los Escandalones (América) que el letrado Martín Francolino se está encargando de acompañarla en este momento y tramitando su liberación.

Monti ya había sido vinculada a un episodio similar en septiembre de 2019. En aquella oportunidad, circuló una grabación de las cámaras de seguridad de un negocio ubicado en Belgrano donde supuestamente se la veía llevándose mercadería sin pagar.

“En el video se ve que agarra una prenda y la guarda en la cartera, que está colgando de un cochecito de bebé”, comentó Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana (eltrece) acerca de las imágenes que incriminarían a la exnovia del autor de “Te quiero tanto”.

Verónica negó esa versión en un ida y vuelta con el programa conducido por Ángel de Brito. “No, chicos. Esta no soy yo, mi amor. Lo desmiento. No es mi hijo y tampoco soy yo”, se defendió.

Meses más tarde de ese mismo año, atravesó una situación crítica cuando se quedó en la calle por no poder pagar el alquiler del departamento donde vivía junto a sus hijos. Le pidió ayuda al Gobierno de la Ciudad para que los trasladen a un centro y también pidió por todos los medios que le prestaran un lugar para estar junto a sus nenes.

Buscando salir adelante, en mayo del 2020, anunció que empezaba un emprendimiento a través de sus redes sociales: venta de máscaras faciales para evitar el contagio del COVID-19, además de barbijos y perfumes.

“Me convertí en una vendedora, pero no vendo cualquier cosa, los perfumes son importados a precio más que accesible comparado a las perfumerías y los barbijos y las máscaras están homologadas por la ANMAT. Un conocido me tiró esa onda para ganar algo de plata. Estoy entusiasmada y espero que me vaya bien. Es un comienzo de una nueva etapa”, le contó a la revista Caras.

Durante el tiempo en que su ex estuvo internado de gravedad, Verónica fue duramente criticada por la forma en la que se refirió a su intimidad con el popular músico, a quien en un principio no quiso ir a visitar cuando se cayó en una fosa orquestal mientras daba un show en el norte argentino.

Si bien la familia del artista le impidió verlo cuando lo trasladaron a Buenos Aires, ella estuvo presente en la clínica ALCLA.

