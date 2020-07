Se confirmó ayer la triste noticia de la muerte de Naya Rivera , la exestrella de Glee que estuvo desaparecida durante cinco días. Tras una intensa búsqueda en el Lago Piru, Los Ángeles, encontraron su cuerpo , y el sheriff del condado de Ventura, Bill Ayub, confirmó que la actriz murió ahogada .

Después de tanta incertidumbre, Ayub trajo un poco de claridad en una conferencia de prensa: "No hay indicios de que esto fuera un asesinato y no hay indicios de que se trate de un suicidio". Y agregó: "Ella debe haber reunido la energía suficiente para llevar a su hijo al bote , pero no para salvarse".

De esta manera, aseguró que al unir las piezas del rompecabezas la hipótesis más firme es que Rivera salvó a su hijo de 4 años , Josey , y después se ahogó. "Tras hablar con el niño, sabemos que nadaron en el lago en algún momento del día. El pequeño describió que fue ayudado por su madre para subir al bote, que lo empujó desde atrás hasta la cubierta ", aseguró el sheriff.

Recordemos que el niño contó lo ocurrido con desgarradoras palabras: "Mamá no volvió a salir del agua . Por eso, las autoridades policiales creen que la actriz empujó a su hijo - que llevaba el chaleco salvavidas puesto- desde atrás y logró subirlo a la embarcación, pero la corriente volvió a arrastrarla y ya no pudo alcanzar el bote.

Desde un primer momento la policía informó que la principal hipótesis era que la actriz de 33 años se había ahogado , y que no se sospechaba la intervención de terceras personas. Ahora se confirma la información tras encontrar el cuerpo sin vida de Rivera.

"La vio desaparecer"

Según el sheriff, al darse vuelta el niño la vio desaparecer en el agua , y esta es la pista principal que los llevó a pensar que se trató de una tragedia: "Ella debe haber reunido suficiente energía para llevar a su hijo de vuelta al barco, pero no lo suficiente para salvarse".

En un lapso de apenas tres horas ocurrió el peor final para la actriz: llegó a las 13 con su hijo para disfrutar de un día de sol, decidieron nadar juntos; y entre las 16 y las 17 encontraron el bote a la deriva con el niño adentro, sin su madre.

Cabe agregar que según Los Angeles Times hubo otras muertes similares en el mismo lugar, y por eso algunos lo llaman " la maldición del Lago Piru" : siete personas se ahogaron entre 1994 y 2000 en circunstancias parecidas a la actriz. Ante la trágica noticia, muchas celebridades despidieron a Rivera en las redes sociales con conmovedores mensajes.