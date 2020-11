Y ahora Camila volvió a ser noticia, pero por algo relacionado con su apellido. Bah, es un juego de palabras en realidad, porque la actriz y cantante que dará vida a Cenicienta en la gran pantalla saltó a varios portales por su corte de cabello en plena pandemia. Nada trascendental, pero sí un dato muy llamativo para los miles de fans de la pareja del también cantante Shawn Mendes, cuya larga melena castaña se había convertido en un sello. De hecho, es la primera vez que Camila hace un cambio de look que para nada pasa desapercibido. Si bien es cierto que no se trata de algo radical, pues para quien durante años lo ha llevado hasta cintura, es casi como raparse. ¡Diablos! exclamaron los fans de la intérprete del exitoso tema "Señorita', quien se mostró feliz de su cambio. La joven de 23 años subió a sus redes sociales una foto tomada por su novio, donde se la ve estrenando look. Y muy feliz escribió al pie de la foto: "Perdí mi virginidad de cabello corto. He tenido el pelo largo toda mi vida, es hora de sentir el aire en estos hombros". Y de paso cañazo, le tiró unos piropos a su amor, con quien publicó otra foto, al mejor estilo koala de Rocío Marengo. Huelga decir que la aprobación de sus seguidores, enamorados de ella, fue inmediata.