No es graffiti ni tampoco mural, pero también es una de las manifestaciones del arte urbano o callejero, con muchos cultores a lo largo y ancho del mundo; y cuyo auge ha ido creciendo desde hace algunos años en el país. Se llama "paste up" (pegar) o "wheatpaste art" y consiste en imágenes y frases recortadas -generalmente usando papel como soporte- que luego se adhieren a alguna superficie, por lo general muros y paredes, con una mezcla realizada con engrudo y pegamento. A menudo la sumatoria de imágenes se convierte en un gran mural lleno de color e ideas. Como sus vecinos de género, el paste up es manifestación artística, una forma de decir, de contar algo a golpe de vista, y de interpelar de algún modo al transeúnte que pasa a su lado. Esa llamativa expresión artística será la protagonista de hoy en el Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras), donde desde las 16 hs se llevará a cabo un taller (participan quienes previamente se inscribieron) y luego, con lo producido y también con lo que lleven los participantes se intervendrán distintos espacios públicos. El encuentro, que dejará su registro, está organizado por Paste Up San Juan.