El escándalo de Wanda Nara (34) y Mauro Icardi (28) ahora incluye el supuesto envío de videos sexuales de Eugenia "China" Suárez (29) al delantero del París Saint-Germain y a otros cuatro futbolistas de la Selección Argentina.

Quien puso sobre la mesa esta información fue Yanina Latorre (52), una de las panelistas de Los Ángeles de la Mañana que más habló con la modelo y empresaria desde que explotó el escándalo.

Según sus dichos, la China Suárez le mandó videos masturbándose a Mauro Icardi y a otros futbolistas argentinos de élite, y la pareja de uno de ellos ya tomó la decisión de separarse a causa de esto.

"Hay cuatro botineras grosas, no voy a decir sus nombres. Ellos (los futbolistas) son grosos y uno ya fue muy mencionado. Su mujer ya estaría en viviendo sola en Puerto Madero y cerró su cuenta de Instagram", relató la panelista de LAM.

"Hay otro muy buen jugador, son todos de la Selección. Se comunicaron con Wanda y le mandaron los videos de la China Suárez practicando la autosatisfacción", aseguró Yanina Latorre con respecto a las botineras.

"Wanda encontró el video de la misma calaña, se le ve la cabeza, todo, aunque son distintas escenas. Se debe grabar y mandárselo a los chicos que le gustan", continuó la mediática sobre el supuesto accionar de la actriz.

"O sea que son Icardi y cuatro futbolistas más. Tres viven en Europa. Todas están enteradas de que la China les escribió, solo que algunas se van y otras se quedan", dijo la panelista en alusión a las parejas de estos deportistas que habrían intercambiado mensajes hot con la actriz que protagonizó Argentina, tierra de amor y venganza (El Trece, 2019) y Terapia alternativa (Star+, 2021).

"Hay una de las botineras que comparte agencia de modelos con la China Suárez", agregó Yanina Latorre a modo de último detalle sobre las identidades de los nuevos involucrados en el escándalo.

El enojo de Wanda Nara no es solo con Mauro Icardi debido a la presunta actitud de Eugenia Suárez para seducirlo: en Los Ángeles de la Mañana recordaron que la actriz entabló una videollamada con la modelo y el futbolista cuando fueron a ver un show de Camilo Echeverry y Evaluna Montaner, y contaron lo que supuestamente sucedió después de esa charla.

"Ella hablaba con Ricky Sarkany y pidió que le pasen a Wanda porque la quería saludar. 'Hola, Maurito', 'mostrame a los chicos', y tras cartón de eso, le manda el video de la autosatisfacción además del 'qué lindo que estabas'. Es una perversa", sostuvo Yanina Latorre.

La panelista también contó que Wanda Nara juró que la cuenta de Instagram de Mauro Icardi fue cerrada por él mismo, y que la China Suárez le volvió a escribir a través de esa red social en estos días.

"Ahora le empezaron a llegar mails con mucho lujo de detalles a Wanda Nara, detalles que solo podrían saber la China e Icardi. Ella pasó aquel fin de semana de septiembre en París, él le habría comprado los pasajes pero lo niega", completó Latorre.

Qué futbolista mencionaron antes

Cuando apenas estalló el escándalo por la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, a la China Suárez se la relacionó con otros hombres famosos de la Argentina, y uno de ellos fue Rodrigo De Paul (27), futbolista del Atlético de Madrid y figura de la Selección dirigida por Lionel Scaloni.

El ex Racing Club enfrentó los rumores aquella vez. "Se volvieron locos. No sé de dónde salió eso, no la vi en mi vida a la China", declaró el mediocampista en diálogo con Flavio Azzaro para Crónica TV.

"No sé quién dijo eso. Por Francesca (su hija) que en la vida hablé, me comuniqué o algo. No la conozco", sentenció Rodrigo De Paul.