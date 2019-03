El periodista Diego Brancatelli nunca ocultó su afín al kirchnerismo. Sin embargo, esta vez sorprendió con sus declaraciones al asegurar que el espacio “ha sido muy desagradecido conmigo”.

“El otro día fui cuestionado, porque a mí me cuestionan los anti kirchneristas, y el otro día me cuestionó una parte del kirchnerismo porque dije que me han robado en la calle, me han amenazado en mi casa, me han echado de trabajos y nunca recibí un llamado de contención, de agradecimiento. El kirchnerismo en eso, es muy desagradecido. Por otro lado también siento que me alivia”, explicó.

En esta misma línea, Brancatelli aseguró que cada vez que atacado fue por cosas inventadas. “No soy (Diego) Bossio, no soy un traidor, no soy un tibio, yo nunca traicioné a nadie”, dijo y agregó: “Cuando las críticas son desde el kirchnerismo duelen más que del otro lado, claro. No te reconocen la lealtad, no reconocen que vos ponés la jeta por ellos, muchas veces inmerecido porque he puesto la cara por más de uno que no se lo merecía y aun así lo he hecho. Te das cuenta cuando te pasan estas cosas malas quién está cerca tuyo o quién no y quién nunca lo estuvo”.

En diálogo con Infobae, el panelista de Intratables se refirió al actual gobierno y postuló una teoría: “Si lo votaste una vez te pudiste haber equivocado, y entiendo, porque te creíste las mentiras. Si con estos tres años no te bastó para darte cuenta de que nos perjudicó, que nos hizo mal, que nos mintieron, ya sos mala persona”.

Además, elogió a Cristina Fernández de Kirchner y dijo que “la historia la va a poner en su lugar, va a quedar como la gran líder de los últimos años. Va a estar Perón, va a estar Néstor y va a estar ella. Ha hecho mucho por los argentinos y mucha gente no lo ve”.

Brancatelli mencionó la posibilidad de unir a todo el peronismo y definió a varios de los posibles candidatos: “Massa es el único que tiene cierta fuerza y votos en ese peronismo amarillo, después está Pichetto que no gana en su provincia, que es simplemente un mojón y es alguien que negocia entre senadores o entre políticos, está Diego Bossio que sería un buen servidor de café o un chófer excelente, y está (Juan Manuel) Urtubey que tampoco gana en su provincia y menos va a ganar en un país. Massa es el único que me parece que sí debería acercarse a Cristina y acompañarla. Ya quedó demostrado en tres años qué es Macri, es miseria, es ajuste, es hambre. Mi límite es Macri. Entonces yo en ese, mi límite, me siento a negociar con todos, aun con el chófer o con el cafetero éste”.

Por último y en otro pasaje de la entrevista, el periodista no descartó ser candidato aunque “no ahora, en un futuro. Hoy por hoy está todo tan enrarecido que ni siquiera sabría cómo, porque no está nada claro".