La pandemia sigue generando graves dificultades en diversos integrantes del ámbito del espectáculo y de los medios de comunicación. En efecto, ahora resultaron afectados en esta emergencia sanitaria Diego Korol y Elizabeth Vernaci.

"Me siento bien, por suerte estoy por ahora sin síntomas", aseguró Diego Korol una hora después de enterarse que era Covid positivo. "Me hisopé no bien me enteré que había algunos compañeros que no estaban viniendo a la radio porque estaban con síntomas", apuntó el actor y conductor que se luce en "Despierta corazón", por radio Pop por FM 101.5, en el horario de 6 a 9, en diálogo con Teleshow.

Por su parte, Elizabeth Vernaci, que hace "La Negra Pop" de lunes a viernes, de 9 a 13, también dio positivo. Y vale recordar que para la Negra esta pandemia no es una más. Muy por el contrario, se llevó a su padre el 25 de agosto del año pasado. "Mi papá murió después de haber batallado julio y agosto", contó en la radio en su momento.

"Hace muchos años que ya estaba enfermo, y era una situación esperable, pero nunca pensé que lo iba a tener que afrontar en un contexto difícil, solitario, cruel y doloroso como este", contó. Además agregó que lo último que hizo por su papá fue grabarle un mensaje en el teléfono que él alcanzó a escuchar.

"No estaba el protocolo todavía para despedirte de tu ser querido. Fue desesperante. El cura Agustín tuvo permiso, lo fue a ver, yo le grabé un saludo, y después me llamó para decirme que mi papá lo escuchó y reaccionó. Algo de él se despertó con mi voz, y a los dos días me llaman y me dicen que se murió", dijo a mediados del año pasado, visiblemente dolida. Los contagios crecen, en definitiva, y la situación tiende a complicarse. Los trabajadores de los medios de comunicación integran, por las características de esta actividad, una franja laboral en pleno riesgo.

