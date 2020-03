Diego Latorre habló por primera vez de la muerte de Natacha Jaitt, la mediática con quien tuvo un escandaloso affaire en 2017.

En diálogo con Gabriel Anello para Super Mitre Deportivo (AM 790), el exfutbolista confesó: “Me mandé muchas cagadas, como padres pocas, pero como marido hubo deslices que se conocieron, y me arrepiento, pero son vivencias. Se hacen públicas y a veces se pone al otro en el banquillo de los acusados. En mi caso puntual me arrepiento porque mis hijos sufrieron y Yanina también, que me bancó en todas".

El comentarista de fútbol contó cómo fue su mañana del 23 de febrero de 2019, cuando Natacha apareció sin vida en el salón de fiestas Xanadú. "Cuando me enteré estaba en mi casa. Fue muy temprano, me levanté y la noticia explotó por todos lados. Sentí mucha tristeza. Al principio no reaccionaba. La imagen que yo tenía de todo lo que había sufrido era muy lejana, como una película que había visto hace treinta años. Era también un recurso que utilizaba yo para no comerme la cabeza todo el día".

Y agregó: "Fue mucha angustia, estuve mucho tiempo en el psicólogo y creo que el fútbol me dio una resistencia mental para poder sobrellevarlo. No tuve ningún sentimiento de alivio",

Con respecto al apodo que se le adjudicó como consecuencia de que que la morocha indicó que él pedía ser penetrado con un juguete sexual en pose rana, Diego afirmó: “No me jode que me digan así. Lo que dicen de mi no me afecta, no soy un súper hombre, pero me afecta más lo que me pasa y lo que siento. No siento que me lo digan a mí, sino que es para otro. Yo nunca tuve esos hábitos, ni los discuto ni los combato”.