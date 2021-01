Días atrás, Diego Poggi hizo público un chat de Whatsapp con su padre donde le contaba que estaba de novio con un joven y recibía una dolorosa respuesta de su progenitor. Ahora, el periodista se arrepintió de haberlo compartido en las redes a raíz de la repercusión que tomó su historia.

A través de su cuenta de Twitter, Poggi publicó una captura de pantalla de la conversación con su papá. “Le acabo de contar a mi viejo que estoy de novio (con un chico) y que me voy de vacaciones con él. Qué tipo agradable”, escribió en el epígrafe de la imagen.

El doloroso contenido de la respuesta de su progenitor expresaba: “Linda noticia, no la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz, olvidate de que tenés papá”.

Esto dejaba al descubierto una interna en la familia del periodista pero a su vez tomó gran repercusión recibiendo miles de mensajes de apoyo hacia su persona y críticas hacia su padre.

Poco después, el conductor de Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito, intercambió mensajes con Diego Poggi y éste se arrepintió de haber hecho público el chat con su padre.

“Hoy no lo volvería a escribir, exploté de la peor manera y no me di cuenta de la magnitud que tomó. Mi viejo es un buen tipo y no quiero que nadie le haga daño. Es un tema privado. Lo intenté hablar mil veces, pero él no lo quiso ver nunca. Hoy, con el diario del lunes no lo volvería a tuitear y espero que a más pibes y pibas les pueda servir lo que nos pasa porque es el primer lugar donde se discrimina. Tengo una hermosa y chiquita familia”, expresó el periodista.