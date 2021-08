Diego Topa es uno de los animadores infantiles más populares y queridos por los niños. Pese a la radiante sonrisa que muestra en cada lugar donde se lo ve, el conductor reveló que padece colombofobia.

Topa estuvo como invitado en Almorzando con Mirtha Legrand junto a Karina Mazzocco, Agustín “Cachete” Sierra y Nicole Neumann. Allí contó que padece de este trastorno desde su niñez y explicó de qué se trata: “Es fobia a todas las aves: gallinas, palomas”.

“No responde mi cuerpo. De verdad, le tengo mucho miedo”, agregó Diego Topa, aunque confesó que gracias a su hija Mitai su temor se ha reducido: “Los corre por todos lados, ama a los pajaritos”.

Karina Mazzocco indagó sobre el origen de esta fobia y el animador infantil recordó: “Yo estaba con la bolsita de las galletitas, que eran para mí y no para una avestruz. Pero me corrió y me las sacó. Vos no sabés lo que es que te corra una avestruz. Fue muy feo, de verdad es muy fuerte”.

Y agregó otra anécdota: “Me gustaban los pollitos y todo eso. En el barrio se vendían pollitos de colores, a lo mejor se me murió alguno y eso me puso mal y ahí surgió, no sé”.

A su vez, Topa señaló que en unas vacaciones en Brasil intentó superar su miedo: “Tengo un amigo que es psicólogo y me dijo vamos a hacer terapia. Estaba lleno de palomas por todos lados. No iba a la playa. Acá las palomas tienen miedito, pero en Río te comen todo. Pasaban volando de un lado para el otro y me decía ‘mirá que si se entera una paloma que es importante para alguien y le cuenta a todas, nos atacan a todos’”.

“En Zapping Zone me habían puesto una paloma en la apertura del programa, para que la sacara de la galera y nadie sabía”. Y completó: “Me lo cambiaron, al final saqué un pañuelo”, cerró Diego Topa.