Si bien el affaire entre Diego Latorre y la fallecida Natacha Jaitt no logró romper el matrimonio del ex futbolista con su mujer Yanina, al parecer la pareja ahora estaría en auténtico peligro de la mano de más infidelidades del comentarista deportivo.

"Estoy pensando en separarme"

Los rumores comenzaron a correr luego de que la astróloga Jimena La Torre, de visita en Bendita TV, le pronosticó "un año difícil" para el 2020 a la panelista. "Van a estar muy observados y tienen que empezar a barajar y dar de nuevo. Ver las cosas que no te gustan y sacártelas de la vida".

Allí, Yanina tiró una bomba. "Estoy pensando si separarme en febrero o no", reveló ante lo cual Jimena tiró una carta del tarot y señaló, tajante, que según los astros había "alguien arrastrándole el ala" a Diego Latorre.

Luego de tal confesión, la revista Pronto fue más allá asegurando que la panelista "habría descubierto más infidelidades a Diego y estaría decidida a ponerle un punto final a una relación de más de 20 años". Además, el hecho de que sus hijos Lola y Diego ya están más grandes habría decidido a Yanina a finalmente romper el matrimonio.

In fraganti

Y este miércoles en Incorrectas, Celina Rucci lanzó más data explosiva: Latorre habría intentado seducir a la vedette trans Julieta Biessa, quien salió al aire telefónicamente para confirmar los hechos.

De acuerdo a su relato, Julieta iba a bordo de un auto y el ex futbolista manejaba a la par. "Cuando frenamos en el semáforo pidió que baje. Enseguida me dijo 'subí y vamos al telo'. Le contesté que estaba con mis amigos y que me tenía que ir al boliche", agregó.

"Me sorprendí, pensé que me estaba cargando. Me hizo unas preguntas y me pidió mi número de teléfono. Estaba re perseguido si tenía cámaras. Fue directamente al grano y me preguntó cosas sexuales. Yo pensaba que con todo lo que le pasó seguía haciendo esas cosas. Lo único que hice fue pasarle mi número pero nunca me llamó", concluyó la joven.

Fuente: Big Bang News