El 7 de mayo se realizará el concierto de la coronación del rey Carlos III. Según publicó la cadena británica BBC, Take That, Katy Perry y Lionel Richie figuran entre las estrellas que estarán en el escenario.

Entre los músicos que actuarán en el histórico evento aparecen el cantante de ópera italiano Andrea Bocelli, el bajo-barítono galés Bryn Terfel, la compositora Freya Ridings y el compositor de música clásica Alexis Ffrench.

El show se celebrará en los jardines de Windsor frente a una audiencia de 20.000 espectadores e invitados y será retransmitido en directo por la BBC y emisoras de radio.

Según la cadena pública británica, Take That actuará con tres de sus integrantes originales, Gary Barlow, Howard Donald y Mark Owen si bien se ofrecerá a Robbie Williams y a Jason Orange la oportunidad de unirse a la banda con motivo de esta ocasión.

Barlow, Donald y Owen recordaron a la cadena que este será su primer show desde la Gira Odyssey, hace cuatro años, en 2019. Para la ocasión, habilitarán una banda de orquesta enorme, un coro, baterías militares.

Por su parte, Katy Perry contó que está “ilusionada” con actuar en ese concierto. La BBC reveló que durante ese espectáculo Bocelli y Sir Bryan actuarán en dueto interpretando “una icónica canción de amor y de solidaridad colectiva”.

La cantante Freya Ridings y el pianista, productor y compositor Ffrench actuarán juntos en el show, que incluirá también una actuación del coro de la coronación, creado por coros comunitarios y cantantes no profesionales de todo el país.

“Nos uniremos como nación para esta ocasión única, retransmitiendo en exclusiva en directo desde el Castillo de Windsor”, destacó la jefa de contenido de la BBC, Charlotte Moore.

Harry Styles, Elton John y las Spice Girls rechazaron presentarse en vivo en la coronación de Carlos III

A fines de febrero, Ed Sheeran anunció que no iba a poder estar por problemas de agenda y que Adele se bajara del show sin dar explicaciones. También, por aquellos días, se bajaron de la celebración Harry Styles, Elton John y las Spice Girls.

El exintegrante de One Direction estará con su gira Love On Tour por esos días. Por su parte, John estará presentándose por Europa con su tour Farewell Yellow Brick Road.

Según publicó el Daily Mail, los organizadores están trabajando a contrarreloj para intentar reunir un cartel importante. En el caso de las Spice Girls, las integrantes Mel B, Melanie C, Victoria Beckham, Geri Horner y Emma Bunton están ocupadas con sus agendas y ensayando para un posible regreso.

A su vez, los Beatles, David Bowie, Spice Girls y Kate Bush están entre los artistas que aparecen en la playlist de la Corona británica. El Departamento de Cultura, Medios y Deporte (DCMS) seleccionó 27 canciones como banda de sonido sugerida para la celebración de la coronación en mayo del rey Carlos III.

“Come Together”, un clásico de los Beatles de 1969, es el track que abre la lista. En segundo lugar encontramos “Daddy Cool”, un tema bien para la pista, y en tercera posición aparece “A Sky Full of Stars” de Coldplay.

También, los oyentes de esta playlist real podrán disfrutar del clásico de David Bowie, “Let’s Dance” o “Running Up That Hill (A Deal With God)” de Kate Bush. Ed Sheeran aparece con “Celestial” y siguen “It´s a Beautiful Day”, de Michael Bublé, “We Are The Champions”, de Queen, “Say You’ll Be There”, de las Spice Girl, “Our House”, eterno hit de Madness, y “Shine”, de Take That.