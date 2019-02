Circense. El circo invadió el MPBA, porque además de un taller específico, todos los talleres están atravesados por esta temática.



Narices de clown, caritas maquilladas, elementos de malabares, personajes payasescos, colores, risas. El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson se dejó inundar por la alegría de sus visitantes de verano, que ponen el cuerpo y la imaginación al servicio de la propuesta de este año, que es especial, porque Vacacionarte festeja sus 10 años. Ha pasado una semana del inicio de las actividades y la colonia artística del Museo ya tiene aceitados sus movimientos y trabajando a pleno a los 400 chicos que participan este año, y que van rotando entre los 11 talleres diseñados para esta edición festiva.

"Todos los años seleccionamos una temática en particular, este año es La Celebración. Todos los talleres están enfocados en este tema. Decidimos que la celebración tuviera que ver con las prácticas circenses, todos los talleres se están cruzando y compartiendo cada uno de sus formas de hacer", sostuvo Pepa Mariel, a cargo del área de Educación del museo, en referencia al trabajo de esta edición. Y de hecho debutó el taller de circo -a cargo de Luis Cravero- , donde los niños y jóvenes pueden tomar contacto con técnicas performáticas que se adaptan a la edad del grupo.

"Los chicos están super entusiasmados, en el momento que llegan los profes los personifican, les dan las narices, las clavas para que practiquen, tendrán zancos, y además les enseñan algunos trucos de clown y de mimo", apuntó Mariel.

Además de circo, sumaron el taller que denominaron Pintayasear, donde los chicos hacen burbujas gigantes, aprenden a maquillarse de manera divertida y a contar cuentos. También son nuevos los talleres de Pintura y origami y de Imaginación. Renovaron las clases de hip hop, teatro, Inventos y juguetes, el de música electrónica, audiovisual y texto en movimiento.

Debido a que habilitaron más cupo este año -aunque en la práctica no suelen asistir todos los inscriptos en todo momento- acondicionaron más espacios dentro de la estructura del museo, incluso algunas obras que integran las actuales exposiciones temporales tuvieron que ser movidas o resguardadas para que los chicos se muevan tranquilos por el museo.

Teatro. Libertad e improvisación están en juego.

Audiovisual. Preparando sus propios personajes.

Inventos y Juguetes. Cartón y pintura para crear.





PROTAGONISTAS



Lourdes 11 años

"Me gusta todo del Vacacionarte, lo que más me gusta es bailar, y también me gusta el taller de teatro", compartió esta nena, con una sonrisa de oreja a oreja.



Joaquín 12 años

"Me gusta el taller de teatro. Es bueno porque puedo estar con chicos que les gusta lo mismo que a mí", comentó y contó que asistió por primera vez el año pasado y pidió volver este verano.





Francesca 11

Desenvuelta, sonriente, Francesca también se suma a la moda de la música callejera. "Me gusta el hip hop. Me gusta bailar, bailar y bailar", comentó esta nena que hace varios años asiste al Vacacionarte.



Trinidad 11 años

Como a sus compañeras, Trinidad resalta el taller de hip hop. "Me gusta mucho bailar. Este es mi segundo año y lo que más disfruto es bailar. Me gusta mucho el hip hop, también teatro", apuntó.

ENTREVISTA



Virginia Agote

"La propuesta se enriquece cada año"



Virginia Agote, la directora del MPBA, destacó cómo se desarrolló el Vacacionarte desde sus inicios, cuando se propusieron llenar el "espacio vacío durante el verano" del Centro Cultural Conte Grand, donde funcionaba el museo antes del edificio propio de avenida Libertador.

"Lo que empezó hace 10 años como un proyecto improvisado, fue creciendo muchísimo con los años, hasta llegar a lo que es Vacacionarte hoy. Pensábamos: 'Si los niños vienen en el año por qué no van a venir en el verano?'. Lo empezamos a armar y con muy pocos recursos, nosotros, los propios miembros del museo, que éramos seis más un par de profes que se sumaron. Superó nuestras expectativas, no solamente la convocatoria, sino el proceso de aquel mes y medio que duró el primer Vacacionarte. Fue una experiencia tan linda que quedó instaurado, y la gente nos preguntaban cuándo empezaba el segundo. Lo fuimos profesionalizando y cuando en el 2011 inauguramos el museo nos preguntamos si funcionaría en el nuevo espacio y resultó muchísimo mejor".

Agote destacó cómo creció el interés de los adolescentes por la colonia artística.

"Fue enorme la sorpresa por el gran interés de los jóvenes. Cuando empezamos, era un taller de 6 a 12 años, el año siguiente los de 12 querían seguir viniendo, así que fuimos extendiendo año a año. Hoy en día, los grupos que primero se llenaron en las inscripciones fueron los jóvenes y adolescentes. Eso implicó repensar muchos talleres, siempre coordinados por la gente del museo, María Mariel, Natalia Quiroga y los profesores y talleristas. Es lindísimo ver a los adolescentes hacer el taller de circo, divirtiéndose en el museo durante febrero; ver la conexión que hay".

Vacacionarte es un proyecto que superó nuestras expectativas de entrada, que año a año nos desafía a seguir mejorando y la propuesta se va enriqueciendo, vamos aprendiendo y viendo qué cosas funcionan mal. Los profesores se suman con un entusiasmo fantástico, la pasión que hay todas las mañanas en el museo es evidente. Por eso los chicos quieren seguir viniendo. Es evidente que hay algo que los atrae muchísimo y es un orgullo para nosotros poder ofrecerlo".