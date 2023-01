Un éxito mundial resultó la sesión de Bizarrap donde una Shakira sin pelos en la lengua se despachó contra su ex y su nueva novia. Sin embargo, la catarsis musical de la colombiana no quedó en el podio mucho rato (aunque facturó de lo lindo). Otra, que también habla de desamor y dolor pero con un estilo distinto, no tardó en desplazarla. Se trata de Flowers, reciente lanzamiento de Miley Cyrus que quedó primera en el global de reproducciones en Spotify: más de 15,7 millones de reproducciones, contra los 11 millones que anotó la de Shakira.



Parte de su octavo álbum -Endlesss Summer Vacation, que saldrá el 10 de marzo- tira frases como "Éramos buenos, éramos oro', "Construimos un hogar y lo vimos arder', "Comencé a llorar pero después recordé que yo puedo comprarme mis propias flores (...) Puedo sacarme a bailar, puedo sostener mi propia mano, sí, puedo amarme mejor que tú', que estarían destinadas a quien fue su marido. Y es que aunque Miley no es tan directa, larga pistas como estrenar Flowers el día del cumpleaños de Liam Hemsworth, su ex; y hacer referencias al tema de Bruno Mars, When I was your man, favorito del actor. Y aunque tampoco le tira flores al sujeto, Flowers va por otro lado y hay gente a la que le gusta más, al punto que ya la consideran un "himno' sobre la autoestima y el desapego.

