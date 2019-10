Dios Salve a la Reina es la banda tributo a Queen más importante del mundo. Tras 20 años de éxito consecutivo, se presentará en San Juan el 7 de diciembre a las 22 hs.

El precio de las entradas es de $800, $1200, $1400, $1600 y $2000, se encuentran en venta en boletería del teatro, de lunes a sábado de 10 a 20hs. y online en tuentrada.com

En esta gira Dios Salve a la Reina realizará 80 presentaciones en todo el mundo, que la llevarán a Europa, Latinoamérica, USA, Japón y por primera vez al sudeste asiático. También la banda celebra la creación de un nuevo concepto en espectáculos, esta vez orientado para los espacios masivos, donde propone una recorrida sin respiro por la carrera de Queen, desde 1973 a 1995, con temas para emocionarse como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You o We Are The Champions.