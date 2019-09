En agosto se convirtió en la cantante mejor paga de la industria musical. Sin embargo, Taylor Swift no está arriba de un pedestal para sus fans, a quienes suele dirigirse a menudo desde sus redes sociales. Y entre las últimas palabras y reflexiones que brindó a los jóvenes, hay un tema que llamó más la atención por su actualidad. La cantante pop estadounidense -que saltó al estrellato con su segundo disco Fearless (Sin miedo) y que este año trepó al primer lugar de los Hot 100 de Billboard con Shake it off, de su sexto álbum Lover- se refirió a la importancia de las fotografías y los posteos para esta generación; y manifestó que muchas veces la dictadura de la imagen corporal afecta la autoestima de muchos jóvenes alrededor del mundo, que como pueden luchan contra el rechazo y el aislamiento. De hecho, si bien la popstar ha reconocido que en buena parte vive de su imagen, sugirió que nadie debe dejar llevarse por eso.



"Todo lo que puedo hacer es simpatizar y decir: te veo, veo tus luchas, veo lo difícil que es. Es más difícil de lo que tuve que pasar, así que espera. No tengo idea de cómo lo estás haciendo, pero te doy mi apoyo', comentó. Y fue por más: "No es necesario que usen un filtro', lanzó Taylor, instando a la juventud a reconciliarse con su imagen y a quererse a sí mismos más allá de las modas o los mandatos. "Eres genial tal como eres', sostuvo subrayando su mensaje "Tay Tay' -como la llaman sus fans-, que más de una vez también ha sido blanco de las críticas de los "haters', razón que seguramente pesó a la hora de impedir que se comente en sus cuentas.