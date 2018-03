Con profundo dolor, la comunidad artística y sus seguidores despiden a Emilio Disi, el actor cómico que ayer provocó tristeza y lágrimas, cuando trascendió la noticia de su fallecimiento. Estaba delicado, todos lo sabían, sin embargo, incluso él abrazaba la esperanza de ganarle la pulseada a ese cáncer de pulmón que le diagnosticaron el año pasado, luego de un chequeo médico por una neumonía. Enfermedad que le impidió hacer temporada este verano, pero que no pudo arrancarle del todo los sueños ni las ganas: en medio del tratamiento de quimioterapia, en noviembre pasado, hizo una película con Luciana Salazar y Darío Lopilato; y también rumiaba planes para hacer dupla con Luis Brandoni, su amigo, quien le propuso trabajar juntos... No pudo ser. Pero ahí, en medio de la conmoción que siempre provocan estos desenlaces, queda su copioso paso por la televisión, el cine y el teatro -su forma de luchar contra el olvido, como supo expresar- donde construyó un personaje icónico, que no pocas veces se erigió por encima de la persona. Un Disi que si bien tuvo otras facetas (jugó en las inferiores de Racing, San Lorenzo y Huracán; y luego, decidido a ser actor, estudió en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático mientras trabajaba en el Banco Hipotecario) fue sinónimo de picardía para la pantalla nacional -sobre todo de los "80- donde se lo vio en Bañeros, Brigada explosiva, Extermineitors, Brigada cola, Rompeportones, Petardos, La pelu y Los vecinos en guerra, apenas algunos de los títulos que le permitieron desplegar su particular humor en cine y televisión. Humor que eligió luego de paladear las risas de un público que festejó su ocurrencia de aparecer con vestuario de época, una peluca "a lo Doris Day' y haciendo monerías en "El discípulo del diablo', pieza de Bernard Shaw, dirigido por Carlos Gorostiza. "Esto es lo mío', dijo Emilio sobre esto que se le hizo carne y que le ayudó a sobrellevar este duro trance.



Disi, apellido artístico que eligió de una guía telefónica el menor de los Parada (era hermano de Pepe) y quien reconoció alguna vez que el estrés y el cigarrillo minaron su salud, había sufrido en febrero fuertes dolores y una recaída que obligaron su internación en el Instituto Fleming. Querido en el ambiente, partió a los 74 años, rodeado de su familia (tres hijos biológicos y una del corazón, hija de Elvira, su mujer desde hace tres décadas) y amigos que, a sabiendas de que se acercaba el final, llegaron a hasta su lado para despedirse.

>> Él dijo

"Cuando me lo contaron (NdR: que tenía cáncer) dije "permiso, voy al baño y vengo". Me fui a la calle y empecé a putear, decía de todo. Solo. "Hijo de puta, te voy a ganar". De repente me paré y dije: ''¿es femenino o masculino?". Me confundió entre la quimio, el tumor...'.





"(...) Los bañeros más locos del mundo, Los Extermineitors... siempre fueron producciones ninguneadas. Es el cine popular, es el cine donde las críticas están escritas antes de debutar, se lo machacó y bastardeó mucho. Gracias a ese tipo de cine que hacíamos nosotros, entraba plata en el INCAA y se podían hacer unas cuantas películas de la llamada gente joven para experimentar, y sin embargo nunca fue reconocido. Es el cine comercial e industrial que servía para filmar otra película'.





"La generación anterior a la mía era muy egoísta. Los cómicos hacían los chistes, los remates, los gags, hacían todo ellos. No dejaban que los cómicos de segunda y tercera línea avanzaran, entonces hay un bache enorme. Una vez muertos los grandes capocómicos del país, no dejaron herencia. Entonces, se produjo un vacío muy grande y muy difícil. Es un oficio totalmente distinto al común denominador del tipo que hace comedia'.





"Hay un bache muy grande y difícil de cubrir en la televisión argentina con los cómicos. ¿Cuál es el último gran comediante que salió? Francella. No hay cómicos, hay muy pocos comediantes. A mí me gusta mucho el pibe Peter Alfonso, me parece que es el que puede ser el futuro comediante. Y me gusta como capocómico Sebastián Almada'.





"No miro la televisión tradicional. Normalmente voy a Netflix, a lugares donde hay miniseries documentales. Me gusta mucho la ficción que hacen Pol-ka y el pibe (Sebastián) Ortega'.

>> Ellos dicen





"Adiós Emilio querido, compañero de tantos años de amistad y trabajo, jamás te podré olvidar. Descansa en paz' Susana Giménez





"Fuiste un grande, querido Emilio! Todo mi amor y mi cariño eterno para vos!! Gracias por tantas risas que me sacaste' Marcelo Tinelli





"Hoy siento se fue una parte de mi vida mi historia un todo! Ya siento el vacío que dejas en mi alma y la de muchos argentinos que nos reímos con vos . Que suerte tuve de que la vida te ponga en mi camino querido Emilio fuiste un gran amigo y un maestro para mi hoy me quedo con los hermosos momentos que vivimos juntos. Recién te fuiste y ya te extraño. Buen viaje querido amigo' Flor de la V



"Querido amigo, buena función donde sea. Hacelos cagar de risa. Te quiero. Q.E.P.D' Campi





"Día tristísimooo se murió un gran querido amigo y profesional. Cuanto te vamos a extrañar @DisiEmilio . Estoy desconsolada tantos trabajos y recuerdos juntos. Hasta siempre' Luciana Salazar





"No sólo fuiste un comediante único, fuiste un amigo genial de todos y un tipo con el que queríamos estar siempre. Nos dejas miles de recuerdos hermosos y mucha enseñanza en este ambiente!! Descansa en Paz. Te quiero @DisiEmilio' Javier Faroni





"Emilio Disi, gran tipo y gran talento! Cada vez que hacíamos un sketch o cuando estuve en una película suya, venía a ofrecer un consejo para ayudarte a que te destaques más. Súper generoso! Y muy humilde! Se te va a extrañar! QEPD" Marley





"Querido amigo de hace tantos años! Por siempre en mi corazón..... Siempre con una sonrisa' Gladys Florimonte