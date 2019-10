De a poco, Disney va filtrando información de Frozen 2 y, para calmar la ansiedad, lanzó un tercer trailer. Seis años después del primer viaje al reino de Arendelle en 2013, la nueva historia promete ser un éxito de taquilla y deslumbrar a los fanáticos.

La película está ambientada en otoño tres años más tarde de los eventos de Frozen. Las hermanas emprenderán un viaje para conocer por qué Elsa nació con poderes mágicos.

El nuevo adelanto muestra al troll Pabbie informando a la realeza: "El reino no es seguro. Encuentra a quién te está llamando, pueden tener respuestas". Arendelle está en riesgo y todos los habitantes deben dejar su hogar para refugiarse en los acantilados.

Las protagonistas empredenrán un viaje para profundizar en los secretos de su vida. “El pasado no es lo que parece. Debes encontrar la verdad ”, le dice el troll Pabbie a Elsa. "Ve hacia el norte a través de la tierra encantada y hacia lo desconocido, pero ten cuidado".

Elsa explorará sus poderes, incluido un nuevo efecto de diamante helado. Pabbie también le advierte a Anna que espera que los poderes de Elsa sean suficientes cuando viajen hacia el norte, ya que emprenderán una peligrosa aventura.

Las hermanas se unirán a Olaf y Kristoff, para combatir a las fuerzas oscuras y a los espírutus que los pondrán a prueba en cada paso del camino.

El estreno está anunciado para el 22 de noviembre en los Estados Unidos y para el 2 de enero de 2020 en Argentina.

La historia comenzará con Anna y Elsa de niñas, al igual que en la anterior película: su padre les cuenta una historia de su juventud, cuando el entonces joven príncipe visitó un bosque encantado, antes de que algo terrible sucediese. Desde entonces, existe una desconexión entre la gente de la ciudad y los cuatro elementos vitales, el aire, el fuego, el agua y la tierra.

Kristen Bell, encargada de doblar a Anna en la versión original, comentó en entrevistas que Frozen 2 no sería específicamente una secuela. En el programa de Ellen DeGeneres, señaló: "Habrá dos personajes nuevos".

Los principales actores de doblaje de la película original están de regreso. Idina Menzel como la princesa Elsa, Jonathan Groff (Mindhunter) como Kristoff, el hombre de hielo, y Josh Gad como el muñeco de nieve Olaf. Evan Rachel Wood y Sterling K Brown son las últimas incorporaciones.

En su estreno, la primera entrega de la creación de Dsiney se transformó en la película animada más taquillera a nivel global y la animada más vista en Latinoamérica de su producción. Además, fue galardonada con un premio Óscar como la mejor película animada, y su canción icónica, Let it Go (Libre Soy), con música y letra de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, también ganó un premio Óscar en la categoría Mejor canción original.

El primer teaser de la segunda parte lanzado en febrero de 2019 rompió el récord de The Incredibles, acumulando 116.4 millones de visitas en las primeras 24 horas.