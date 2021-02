Sara Jessica Parker tendrá este año la posibilidad de volver a ser Carrie Bradshaw, la desenfadada neoyorquina que junto a sus inseparables amigas compartía sus vivencias de mujer soltera en la gran manzana. A 14 años de la finalización de Sex and the city, HBO Max confirmó la vuelta de la historia bajo el nombre de And just like that'. La actriz, que será productora también y cobrará 1millón por cada episodio, se mostró ansiosa por conocer qué escribirán los autores sobre estas mujeres de 50 años en el que hablaran también de la pandemia.



Seguramente Parker tendrá la posibilidad de nuevo de mostrar a la fashionista Carrie subida a sus Manolo Blahnik o un par de Jimmy Choo. Eso sí, la organización PETA le pidió públicamente que no utilice pieles.



También es una referente beauty y por eso también comparte sus secretos para verse espléndida a los 55. Usa la misma crema hidratante hace 10 años. Ella ha sabido cómo sacarle provecho a sus exóticas facciones, y nunca ha temido a la hora de arriesgarse a probar cosas nuevas, pero aunque parece que su belleza es natural, también ha recurrido al botox en frente y algunos retoque en pómulos, aunque con tan buenos resultados que está en la lista de celebrities con cirugías exitosas. Para cuidar su figura hace dieta baja en carbohidratos y grasas, pero muere por unas pastas o tocino, que se permite de vez en cuando. Caminar y correr son sus actividades físicas favoritas.