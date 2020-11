Dolli Irigoyen fue una de las jurados más lapidarias de “ MasterChef Celebrity”, sorprendiendo a todos porque nadie se esperaba su temperamento y severidad. Sin embargo, así demostró toda su experiencia y luego de que Germán Martitegui retornara a su posición y la chef deje el programa, habló de sus primeras impresiones del repechaje.

La cocinera solo participó de la grabación del primer programa de la semana, ya que Martitegui volvió tras padecer coronavirus.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live", Irigoyen reveló el nombre del participante que le gustaría que retorne al reality. “Todos los participantes se quejan pero se quieren quedar. Todos quieren estar. Han encontrado un lugar que quieren estar. Se han hecho como grupos. Están felices de estar en 'MasterChef' y van a volver con gran energía y ánimo“.

Cuando le preguntaron qué participante le gustaría que retorne al concurso, expresó: “Me va a encantar verlo a El Mono de Kapanga. Yo no estuve con él. Es una persona muy querida por la gente".

Luego develó el tierno motivo por el que le gustaría que regrese a la competencia: "Hizo unos videitos que fueron muy graciosos. Sentó a todos sus perros y les cocinó el arroz que no había gustado en la competencia. Es maravilloso”, expresó al respecto.

También halagó a Patricia Sosa, quien también no pudo demostrar todos sus conocimientos en la gastronomía: “Patricia me parece alguien querible y que es una genia, la verdad. Es una persona con una sensibilidad especial. Por ahí no cocina tanto pero la quiero ver“, concluyó convencida.