El grupo formado por los hermanos Pablo, Leo y Melisa Quiroga Cisella junto a Cristian Jorquera lanzó una nueva canción “Hoy te veré”. El single grabado junto con la banda de salsa cuyana Sonenfá ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales como Spotify, Apple Music, Deezer y el videoclip ya puede verse en su canal de YouTube.

El estreno del nuevo sencillo del grupo sanjuanino tiene la finalidad de colaborar y recaudar fondos para la Asociación Civil “Guerreros por la Vida” que integran más de 150 familias de niños sanjuaninos internados en oncología.

“Hoy te veré cuenta los momentos difíciles que vivimos durante la pandemia y creo que la gente va a poder identificarse con alguna de las situaciones que cuenta el tema. En mi caso fui papá durante la pandemia, cuando no se podía ingresar a las ecografías, cuando no podíamos salir ni a la esquina y las deudas se acumulaban, prendías la tele y todo era inseguridad, protestas, vacunatorio VIP etc.” comentó Leo Quiroga. Y continuó: “Mi felicidad era volver a casa y encontrarme con mi bebé, era lo que me motivaba a seguir adelante. Creo que todos tenemos ese alguien o ese algo que nos impulsa a seguir, a superarnos e intentar hacer de este mundo un lugar mejor”.

El grupo que ahora prepara un show de presentación junto con una gira por Buenos Aires y Santa Fe contó que la participación de la banda Sonenfá surgió en medio de la grabación de la canción. “El tema nació con un tinte más movido, con una frescura diferente, y de forma natural llamamos a nuestros hermanos de Sonenfá para que nos contagiaran ese sabor que aportan los bronces, el tres cubano y el ritmo que ellos ya traen de fábrica”, contó Cristian Jorquera, productor musical de Donaires.

El tema recién estrenado forma parte de una campaña que el grupo sanjuanino viene realizando para ayudar a la Asociación Civil “Guerreros por la Vida”, integrada por padres de chicos sanjuaninos internados en oncología. “Venimos colaborando con esta asociación desde que tocamos en uno de sus festivales para juntar fondos. Nos movilizó mucho su realidad, ahora tienen una hermosa sede pero necesitan terminar varias cosas y siempre los recursos son importantes, ya sea dinero o con lo que uno pueda colaborar”.

En la descripción del videoclip de “Hoy te veré” existe un enlace a una cuenta de Mercado Pago donde cualquier persona puede transferir y colaborar. “De todas maneras está el contacto de la gente de la Asociación por si alguna persona puede o quiere ayudar de otra forma, la idea es generar una sinergia de ayuda y amor”, explicó Melisa.

Por su parte, Pablo Quiroga finalizó: “Esta Asociación se encarga de ayudar a los padres de los chicos internados con tratamiento oncológico dentro y fuera de la provincia. Los apoyan espiritualmente, les brindan contención, cursos laborales porque muchos de ellos pierden hasta el trabajo por estar al lado de su hijo para afrontar el tratamiento. Colaboran con medicamentos, alimentos, dándoles una mano integral a todos los integrantes de la familia. Son personas con un corazón gigante y lo nuestro es solo aportar un granito de arena para hacer de este mundo un lugar mejor”.