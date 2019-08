Después de haber pasado la mayor parte de su vida explorando la jungla con sus padres, nada podía preparar a Dora (interpretada por Isabela Moner de Transformers) para su aventura más peligrosa: la secundaria. Siempre exploradora, Dora rápidamente se encuentra liderando a Boots, a Diego, a un misterioso habitante de la jungla y un grupo de adolescentes en una aventura de acción para salvar a sus padres y resolver el misterio imposible detrás de una civilización inca perdida.

Título: Dora y la ciudad perdida

Título original: Dora and the Lost City of Gold

Dirección: James Bobin.

Actores: Isabela Moner, Eugenio Derbez.

Actores seundarios: Adriana Barraza, Madeleine Madden, Eva Longoria, Danny Trejo, Michael Peña, Jeff Wahlberg.

Voces originales: Benicio Del Toro.

Género: Familiar, Aventuras.

Origen: Estados Unidos.

Duración: 103 Minutos

Calificación: Apta todo público

Cinemacenter



2D Castellano 16.50-19.20-21.50



Play Cinema



2D Castellano: 15:10, 16:10, 17:10, 18:40



CPM



2D castellano 14:50 - 16:50 - 18:50 - 20:50