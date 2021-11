El 4 de julio pasado Nito Mestre comenzó una nueva aventura: se estrenó como conductor de Rock and Road (ver aparte) donde a bordo de un coche que él maneja, pasa a buscar a figuras del ambiente para entablar una charla amena, que permite conocer más al invitado... y también a él. Juanse, Sandra Mihanovich, Diego Torres, Héctor Starc y Fonseca han sido algunos de ellos, pero el que subió al Volvo rojo en Nueva York -entrega que se vio el domingo pasado- es especial para la provincia. "Tenemos un invitado de lujo, Juan Pablo Jofré, de San Juan a Nueva York, de Nueva York a Seúl" anunció Mestre al bandoneonista y compositor sanjuanino que se radicó hace años en Estados Unidos, desde donde comenzó una carrera internacional que lo ha llevado por los distintos continentes, incluido Asia, donde tiene gran proyección.



"El acento sanjuanino no se me va y no se me va a ir porque no quiero, es lo más lindo que uno puede tener, a mí me gusta", es lo primero que se escucha decir a Juan Pablo tras su presentación, que termina con "nunca perdió su acento encantador". Entonces Nito le pregunta cómo pasó de San Juan a Seúl y así arranca un mano a mano que grabaron hace tres semanas y recorre su vida profesional y personal, matizada con música, recuerdos, anécdotas y humor.



"Me sorprendió mucho que haya pensado en mí para este programa. Me invitó y yo encantadísimo acepté. Estaba en Texas y tenía que ir a Nueva York; Nito estaba ya ahí porque había dado un concierto el día anterior, así que coordinamos y me pasó a buscar. La verdad que para mí era un sueño, sinceramente ¡yo quería entrevistarlo a él! (risas). Hablamos mucho, la pasé muy bien, fue un momento único que viví con mucho cariño y una alegría increíble", contó desde Miami a DIARIO DE CUYO Juan Pablo, quien de hecho, en un momento le dice a Nito: "Mirá vos, yo nunca me hubiera imaginado que vos me ibas a hacer una entrevista a mí".



La grabación se hizo por la zona del Upper West Side, cerca del Central Park, adonde se bajaron a charlar y a hacer su versión de "Aprendizaje". "Es muy lindo tener la oportunidad de charlar así con una leyenda del rock argentino", agregó movilizado el sanjuanino, aunque no era la primera vez junto a su ídolo, ya que antes había tocado con él gracias a un amigo en común, Gustavo Szulansky (productor de su primer disco, que también es entrevistado en el programa y revela algunos secretitos como el nombre artístico de Jofré).

Final. En el Central Park, Nito y Juan Pablo charlaron e hicieron "Aprendizaje".

"Me mandó un whatsapp... Yo no lo podía creer, que un músico que escuché toda mi vida me estuviera invitando a tocar. Y menos un músico de rock como él... En casa se escuchaba rock nacional, yo era muy fanático de Sui Generis, así que fue una sensación increíble. Ahí lo conocí, me encantó, un pan de Dios, hermoso no sólo por lo artístico, sino también conocer a una persona tan cálida", recordó el bandoneonista.



Mestre, quien reitera su cariño por San Juan (adonde cantó varias veces y realizó aquel inolvidable sinfónico coral con la Orquesta y el Coro Universitario de la UNSJ, en el Auditorio Juan Victoria) también recuerda ese primer cruce con Juan Pablo. "Vino de invitado a un show mío en Nueva York y la pasamos genial. Estaba yendo a tocar y le había pedido a Gustavo, que vive en Nueva York, si había un músico que me pudiera acompañar. ¿Te atrevés con un bandoneón?, me dijo. ¿Qué tal toca?, le pregunté. Es un capo absoluto, contestó, así que me comuniqué con él. Creo que hicimos Cuando yo me empiece a quedar solo. La novedad fue que el tipo me propuso hacerlo con bandoneón y voz sola... Pensé: 'Qué extraño, sin conocernos, ni ensayo previo'... porque sólo hubo una pasada en la prueba de sonido, pero me tiré a la pileta y fue una hermosa experiencia", expresó a este diario Nito, desde México, donde se encuentra de gira. Con intacto afecto destacó lo bien que volvieron a pasarla ahora, para Rock and Road. "Me pareció un tipo fantástico Juan Pablo Jofré, un tipo súper abierto, con súper humor, la pasamos muy bien", se explayó Nito. "Cuando lo conocí inmediatamente me di cuenta que tenía un humor y un don de persona híper agradable, cosa que me encanta en los músicos con los que tengo que compartir escenario. Me cayó bien de movida y cuando pasa eso, la música sale mejor", agregó el guitarrista, quien a partir de entonces empezó a indagar en la música de Juan Pablo: "Husmeé algo para saber qué hacía... ¿Lo distintivo? Primero la intención, cómo toca, el cariño que le pone a la música, creo que es fundamental y se nota en la ejecución. Y segundo que él compone y eso ya es otro tipo de música".

El envío repasa notas y fotos de Jofré, como esta de DIARIO DE CUYO de 2007. Ese año que JP tributó a Piazzolla, Mestre grabó el sinfónicocoral en el Auditorio.

"Disfruté mucho el programa con Juan Pablo, nos reímos mucho, filmamos mucho más por supuesto, pero lo lindo es que esto queda, ahí, para verlo siempre, como un gran legado. Ojalá lo vea mucha gente", resumió Nito. Juan Pablo también quedó encantado con el reencuentro y el resultado mediático -"original y honesto", lo definió-; apenas un pedacito de esas tres horas que pasaron conversando de todo y que sin dudas ya atesora entre los mejores momentos que le dio la música.

Distendidos. El buen humor estuvo presente a lo largo de toda la entrevista, que recorrió vida y obra del sanjuanino.

El programa

Rock and Road debutó en julio en El Garage TV. Todos los domingos a las 23 hs hay una nueva entrega, que queda disponible en el canal de Youtube (el programa de Juan Pablo Jofré es el número 18, del 31 de octubre). "Me encanta hacerlo, la idea fue de Pamela Gowland, periodista y muy curiosa, que es mi mujer pero también productora e ideóloga. Yo lo conduzco, trato de hacerlo lo más ameno y distendido posible, no pretendo ser el conductor sino lo que se dice al principio el programa: 'Cuando dos amigos se juntan, todo puede pasar'. Me gusta que me conozcan como soy, disfruto de estas charlas y también me gusta manejar autos... lo único que por ahí te toca una ciudad como Nueva York donde el tránsito no es fácil y tenés que estar atento. Me parece que es un programa periodístico y cultural, porque se presentan notas con personas súper conocidas y de distintos oficios o profesiones para que la gente los conozca. Es un programa que vamos a seguir haciendo mucho tiempo más", relató Mestre.







((( FOTO 2 )))

JP Jofré junto a Gustavo Szulansky -productor y amigo en común-, Nito Mestre y Pamela Gowland, en Nueva York.



(( foto 3))

Distendidos. El buen humor estuvo presente a lo largo de toda la entrevista, que recorrió vida y obra del sanjuanino.



(( foto 4))

Final. En el Central Park, Nito y Juan Pablo charlaron e hicieron "Aprendizaje".



(( foto 5))

El envío repasa notas y fotos de Jofré, como esta de DIARIO DE CUYO de 2007. Ese año que JP tributó a Piazzolla, Mestre grabó el sinfónico-coral en el Auditorio.