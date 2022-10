Esta noche (con entradas ya agotadas para el debut) y el 11 de noviembre, subirá a escena Maté a un tipo, una obra teatral dirigida por Marcelo Villanueva Meyer, quien en paralelo comanda la producción de otro equipo de actores que el próximo 29 estrenará Valet Parking. Se trata de dos elencos locales que suman a la cartelera teatral sanjuanina dos propuestas distintas en cuanto a temática y género, aunque con algunos elementos en común.



"Maté a un tipo tiene esa cuestión más violenta desde la ira, donde ya por el título sabés qué es lo que acontece, cosa que no pasa en Valet Parking, aunque esta obra también tiene una carga de violencia a partir de un hecho que podríamos calificar como tonto. No fue nada premeditado, fue algo casual... En estas búsquedas o caminos, por ahí surgen desde lo intuitivo o inconsciente temas que nos atraviesan, que un poco reflejan el mundo en que vivimos ¿no?", comentó el director acerca de estos estrenos, que no cuentan con ningún tipo de subsidio y donde ambos equipos se involucran con lo artístico y la técnica.



Inquieto y en continuo movimiento, Villanueva Meyer sostiene que "apuesto a un teatro que capte nuevos espectadores. Hago teatro para el público común y corriente, no hago teatro para teatreros, o para lucirme o sentirme superior. Considero que por ahí hago un trabajo al margen de lo que están produciendo los colegas, que los respeto y está todo bien. Trato de que las obras conciten público, que la gente vaya, que las salas se llenen, que funcione el boca en boca", señaló. "Creo que en esa línea se puede hacer un producto que sea digno, que esté bueno, que haga pensar, reír, emocionar... Que la gente se pueda identificar con algún valor, que haga reflexionar y que salga de la sala distinta, que no sea la misma persona que entró", expresó el director.



Maté a un tipo

Obra de Daniel Dalmaroni. Dirección Marcelo Villanueva Meyer. Actúan Emilse Fernández, Martha Godoy, Sofía Coria y Enrique Laborde (Elenco ZAAT)

Hoy (entradas agotadas) y el 11 de noviembre, 22 hs, en Sala Teatral de la Biblioteca Franklin. Entrada general $800



Tal como relató el director, "aborda a una familia convencional, aparentemente tranquila. Un día mientras están por almorzar, contando los chismes del barrio, el esposo confiesa que mató a un tipo en un momento de ira. Con humor negro muestra una sociedad violenta, donde cualquiera es capaz de sacar lo peor de sí. El título mismo habla de 'un tipo' y muestra esa despersonalización que hay en esta sociedad. Es un absurdo colindante con la realidad, pareciera que muy bien pudiera ocurrir en cualquier lugar. Refleja en lo que nos hemos convertido o nos podemos convertir, bajo condiciones de ira o de bronca".





Valet Parking



Obra de Julio Chávez. Dirección Marcelo Villanueva Meyer. Con Pablo Flores Tulián y Paul Vera.

29 de octubre, 22 hs, en Sala TES. Entrada general anticipada $800 (online en evenbrite.com) y $1.000 el día de la función.



"Habla de dos hermanos que trabajan en el hotel Alvear. Uno de ellos, que tiene un leve retraso mental, es valet parking. La obra empieza con tensión porque ambos están escapando para que no los atrape la seguridad del hotel, porque uno de ellos hizo algo que se develará en la obra. Esa situación define la relación entre ambos, uno amante del orden y el trabajo; y otro que justamente acaba de estropear ese orden y que, lleno de rabia, hace cosas que ponen en crisis ese vínculo. Situaciones de maltrato, hipocresía y otras cuestiones salen a la luz. Ambos son personajes marginales. Es una obra contada desde el humor, una comedia dramática", señaló Villanueva Meyer.