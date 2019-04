Mientras Juan Darthés continúa refugiado en Brasil por una denuncia penal realizada por Thelma Fardin, dos figuras del espectáculo contaron malas experiencias que vivieron junto al actor.

Una de ellas es la exvedette Yanina Zilly, quien en "Incorrectas" (América TV) reveló un episodio cuando grababa con Darthés "Los hermanos Pérez Conde", en 1997.

"Tengo el dato de que la pasaste muy mal en Canal 9 con un actor que justamente ahora tiene varias denuncias en su contra. Se trata de Juan Darthés", disparó Stefi Xipolitakis, una de las panelistas del programa que conduce Moria Casán. "Yo fui por un programa y logré mi sueño de ser actriz porque me quedé por 15 capítulos. Obvio, siempre con la minifalda y siempre mostrando, pero hice un papelito de policía, muy lindo. Yo no era una nenita, más bien era una bomba. En aquel momento no sabía cómo sería dar un beso en una escena", empezó a explicar Zilly.

La vedette detalló lo siguiente: "Era un beso, no sabía que era tan real todo. Es que me metió la lengua hasta la garganta. Me lengüeteó todo. Pasó entre ambos, pero me sorprendí. Ahí dije 'mirá vos los actores' . Yo pensé que era normal en su momento y dije bueno será así 'se mandan lengua a morir'. Pero insisto, yo no era una nena, ya tenía 27 o 30 años y él tenía seis o siete años más que yo".

Quien también se refirió a Darthés fue Adriana "La Gata" Varela. La cantante de tango dijo que hace 20 años estuvo en pareja con el ex protagonista de "Patito feo" y pasó por momentos de violencia.

"Te hizo de todo, te cagó a piñas. Fue violencia verbal y te dio una linda piña, ¿no?", consultó Moria a Varela, quien le devolvió: "Yo no voy a contestar semejante cosa. Tenía un mambito, por eso lo dejé. No recuerdo la primera vez que me pegó. No me cagaba a piñas siempre, fue cuando se empezó a brotar. Yo le di un 'socotroco' también".