Se llevan ocho años de edad, la menor es norteamericana y la otra nació del otro lado del Atlántico, en España. Pero lo que tienen en común estas dos jóvenes de orígenes tan distintos, además de su pasión por la música, es que este año -tras una tracalada de seguidores, descargas, ventas y premios mediante- se convirtieron en las favoritas del 2019, con un reinado que promete extenderse también al año próximo, y vaya a saber si algún tiempo más. Una se llama Billie Eilish, la otra Rosalía. Billie, nacida en California, tiene apenas 18 años, le dio una vuelta de tuerca al electropop con una imagen muy personal, canciones bastante introspectivas y videos que pueden resultar inquietantes a golpe de vista, con los que la rompe en las plataformas como Youtube, Spotify y Apple Music. Podría decirse que su salto fue "casual". Ocurrió hace tres años, cuando la considerada Mejor nuevo artista del año, que lleva el arte en los genes (su mamá es actriz y su papá músico) subió el sencillo "Ocean Eyes" a Soundcloud y le puso un link de descarga gratuita para que su maestra de danza lo pudiera escuchar, ya que le habían pedido una coreo con música original. ¡Boom! Se hizo viral. Entonces aparecieron Hillydilly -portal que recomienda nueva música-, productores, contratos y su popularidad creció de manera exponencial: ¿Qué tal más de 20 millones de reproducciones en apenas dos días? Bueno, eso es algo de lo que consiguió cuando en marzo pasado sacó el clip Bad Guy, además de ser tendencia en Youtube y estar entre los 10 más vistos de esa plataforma. No por nada la prensa de su país la llama "la nueva estrella del pop" y también "la reina del pop sombrío" (¿el oscuro calificativo será para que no se altere Madonna?). Pero eso no es todo. Este 2019 también sacó su primer álbum de estudio, When We all fall asleep, Where do We go? que alcanzó la cima en iTunes y que antes de salir ya había vendido (por reserva) más de 800 mil unidades. Todo un récord para la jovencita que supo convivir con el síndrome de Tourette, que escribe sus canciones junto a su hermano, productor y confidente Finneas, que reconoce entre sus influencias a Earl Sewashirt, Drake, Big Sean y Childish Gambino, por citar algunas; y a quien le gusta estar en todo lo que involucre su carrera.



Por su parte, Rosalía, con 26, viene de ser la gran revelación de los últimos Grammy Latinos, donde arrasó con cinco estatuillas para "El mal querer", entre ellos Disco del año y Mejor disco pop. ¡Y era su primer álbum! (sí, también ganó a Mejor canción urbana por Con altura, hit que compartió con el reguetonero J Balvin, tan sonado). "Sabía que tenía verdad, porque estaba hecho con riesgo, no tenía nada que perder. Creo que es un disco, ante todo, radical", supo decir la muchacha nacida en Barcelona, que como su colega norteamericana, también se ha erigido en ícono de moda para las jovencitas.



Rosalía Vila Tobella es la menor de dos hermanas de un hogar tradicional. Alentada por su padre, desde pequeña tomó clases de música. Luego de hacer colaboraciones variadas (desde ser telonera de Miguel Poveda a formar parte de un espectáculo de La Fura dels Baus), en 2017 su nombre -y su música- empezaron a sonar más fuerte, cuando Los Ángeles (que grabó en conjunto con Raül Refree) la llevó a los Grammy Latinos, nominada a Mejor artista nueva. Sería nada más que el inicio para la artista española más escuchada en Spotify en el mundo este año, quien a partir del flamenco tradicional, genera logradas fusiones con pop, trap y electrónica, entre otros ritmos.



"Tiene carisma, talento, poderío en el escenario y una seguridad que para su edad es sorprendente", dijo de ella el codirector del festival Mad Cool, en cuya última edición se llevó todas las ovaciones.



Chicas mimadas de la música hoy por hoy, con natural manejo de las redes sociales, ambas pisan fuerte más allá de sus territorios. Rosalía cruzó el océano para quedarse. Billie logró ser furor en España, su primer paso en el viejo continente. El público las adora y la industria... ¡qué decir! Y todos coinciden en que tienen suficiente madera para trascender el golpe de efecto. ¿Será? (Fuentes: Telam, ElComercio.com, Efe,Qué.es, Heraldo, Wikipedia)





Algo de Billie

Su primer sencillo, Ocean Eyes, tuvo más de 194 millones de reproducciones en Spotify y fue Platino. Lanzó en 2017 su primer EP "Don't smile at me". Su primer álbum de estudio es "When We all fall asleep, Where do We go?" (Cuando nos quedamos dormidos, ¿a dónde vamos?) salió este año. Tiene más de 16 millones de seguidores en Instagram. Figura entre los artistas más sonados de Spotify con 31 millones de oyentes mensuales. Tiene casi 10 millones de suscriptores en Youtube. Ganó este año el MTV Video Music Awards como Nuevo mejor artista y el American Music Awards a Nuevo artista del año.



Algo de Rosalía

Su primer clip fue "Catalina", en 2016. En 2017 llegó a los Latin Grammy con Los Ángeles (un proyecto conjunto), como artista nuevo. En 2018 sacó su primer disco, El mal querer, que la convirtió en la artista española con más premios de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación por un único trabajo: Grabación del año, Álbum del año, Álbum pop vocal contemporáneo, Mejor ingeniería de grabación y Mejor canción urbana. Con Altura" es el video más visto en Vevo, tiene el récord de permanencia en listas de "El mal querer": 58 semanas; y fue la española más escuchada a nivel mundial en Spotify.