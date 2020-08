Desde esta semana, la programación de la tarde de El Trece inicia un proceso de recambio con dos nuevos programas con el objetivo de poder levantar mediciones ante su gran competidor Telefe. La fórmula será así: "Mujeres de eltrece" a las 14.30 y el ciclo de entretenimiento familiar "100 argentinos dicen", a las 16. El primero es producido por LaFlia, de Marcelo Tinelli. En él habrá información de interés general, cocina y humor con la conducción de Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Claudia Fontán, Jimena Grandinetti y Roxana Vázquez. Pero, tendrá una particularidad: cada una de las conductoras tendrá el rol de moderadora una vez por semana. ¿Cómo funcionará? Muchos analistas del medio televisivo y cronistas que siguen de cerca los comportamientos de los contenidos de los canales abiertos, se lo preguntan, sin embargo, pese a algunas reservas que puedan hacerse y hasta ciertas dudas que pueden surgir puertas adentro, las chicas tienen mucha experiencia en pantalla y cuentan con espalda suficiente para llevar adelante esta iniciativa novedosa. Cinco mujeres conduciendo, no es muy frecuente en la tele abierta, pero también, es un signo de época, para Solita, le representa un agradable un desafío a afrontar: "Me pareció muy interesante porque a mí, como mujer que defiende su género, me obsesiona poder hacer un equipo de mujeres. Porque los hombres lo pueden hacer, pero si lo hacemos nosotras nos pegan. Así que, cuando me lo plantearon, en lo único que pensé es en que era una oportunidad para el género. Porque, más allá de la actualidad y todo lo que va a tener el programa, está el tema de ver cómo nos llevamos cinco mujeres que no nos conocemos", aseguró. Teté, por su parte, estuvo trabajando durante toda la cuarentena pero siempre desde su casa, confesó que hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacer un programa de estas características. "En este momento, que tenemos que estar todos juntos tirando para el mimo lado, me parece que está bueno mostrar algo así. Por eso acepté. Después me fui enterando de quiénes iban a ser mis compañeras. Y me encantó, porque somos todas mujeres muy distintas y muy iguales a la vez", explicó Coustarot y señaló que al momento de conducir "cada una tendrá espacios especiales, vamos a estar interactuando las cinco. Mi sensación es que es como una juntada de amigas".

En tanto, "100 argentinos dicen", será un programa de concursos de preguntas y respuestas conducido por el sanjuanino Darío Barassi que se verá a continuación de "Mujeres de eltrece". Esto representa, además, el debut del comediante como conductor en un juego cuyo objetivo será "para ganar hay que acertar lo que dice la mayoría". El protagonista confesó en una entrevista para Moskita Muerta en la Once Diez (AM 1110): "Volver al ruedo estuvo bueno porque me desempolvé y cuando me dijeron que fui elegido, empecé con todo de nuevo y el formato es una bomba, entretenido y disparador de humor, siendo lúdico. La verdad es que estoy chocho". La mecánica del juego consistirá en poner a prueba a dos familias por programa para que respondan lo que piensa la mayoría de los argentinos sobre distintos temas de cultura general. El premio mayor será de 250 mil pesos.



¿Cuál es la figura argentina más seguida en redes sociales? ¿Qué achura no puede faltar en un asado? ¿Qué cosas prestás y nunca te devuelven? Estas y mil preguntas más serán el desafío que enfrentarán los participantes de 100 argentinos dicen. Con cada acierto, los equipos suman una calificación y ganará la familia que logra acumular 100 puntos.



Con ambas propuestas, El Trece apuntará a reforzar la franja de la siesta de cada semana, tras la finalización de Corte y Confección y el cambio de Mamushka (a partir de las 17 hs) para hacerle frente a su competidor que viene llevando la delantera en el promedio diario.