Una de las franquicias más extensas del cine, Rápidos & Furiosos, presentará ahora otro episodio más en pantalla para esta semana. Se trata de un spin off o secuela independiente, en donde Dwayne Johnson y Jason Statham retoman sus roles como Luke Hobbs y Deckard Shaw y así, una vez más, la historia de estos tipos rudos y enemistados entre sí sigue como Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw. Hobbs (La Roca) es un leal agente del Servicio de Seguridad Diplomática de América y el mercenario Shaw (Statham), un ex militar británico, se enfrentaron antes en la parte 7. Ambos no se soportan, pero deberán unir sus fuerzas para enfrentar una terrible amenaza internacional: Brixton (Idris Elba), un anarquista cybergenéticamente modificado, quien toma el control de una mortífera arma biológica y amenaza a contaminar a la población con un virus letal. Con la dirección de David Leitch y el guión de Chris Morgan -veterano escritor del universo de Rápido & Furioso- curiosamente, el protagonismo recaerá en los enemigos de Dominic Toretto, quien será el gran ausente, hasta su regreso en la próxima y novena parte de la saga. "Decidimos contar una gran historia que nos deje ver un poco más de ellos y de ese universo. Tendremos más spin-offs del mundo de Rápidos y Furiosos. Hay planes para eso", contó el guionista en una entrevista para un medio especializado.