Laurita Fernández y Fede Bal volvieron a ser protagonistas con un escándalo amoroso. A la ruptura conocida el Día de los Enamorados, comenzaron a sumarse una serie de entretelones sobre la supuesta infidelidad que habría ocasionado la separación definitiva (?). Una causa conocida para la campeona del Bailando que ya en mayo del año pasado también había cortado la relación aduciendo una infidelidad de parte del hijo de Carmen Barbieri.



Ahora, al abrigo de la revista que encabeza su mamá, Fede Bal habría vuelto a hacer de las suyas, al mostrarse muy cercano a Becky Vázquez, una de las bailarinas del elenco.



Ayer, la voluptuosa joven reconoció que recibió el llamado de Laurita, que muy ofuscada le dijo que ella "sabía todo". Becky dijo que ella le dijo que no era cierto, que nada había pasado. "No me escuchó mucho", apuntó la bailarina.



También trascendió que desde el mundo encantado de Disney -hacía donde partió hace algunos días- Laurita decidió dejar a Federico por audios de Whastapp. "Es para que lo escuche varias veces", habría dicho la blonda sobre la informal manera de terminar con quien había sido su pareja hasta ahora.



Mientras tanto, con la prensa Bal fue ambiguo sobre el estado de la relación y aseguró que esperará a que Laura vuelva del país del Norte para hablar.



Habrá que ver si la decepción dura lo suficiente como para que Laurita Fernández no vuelva a tropezar otra vez con la misma piedra.