La intérprete británica Dua Lipa se convirtió anoche en la gran ganadora en los premios Brit Awards, los más importantes que se entrega a la música en el Reino Unido, en una gala realizada en el O2 Arena de Londres, en donde las artistas femeninas acapararon las principales categorías.



La cantante y modelo que ubicó entre los charts de los últimos años canciones como "Don´t Start Now" y "Physical" se quedó con la estatuilla a la mejor artista femenina y al mejor disco del año por "Future Nostalgia".



Por su parte, el grupo Little Mix hizo historia al ser la primera banda conformada por mujeres en ganar en su rubro; del mismo modo que la estadounidense Taylor Swift obtuvo el mismo logro en la categoría ícono global, un premio que en otras ediciones recayó en figuras como Elton John, David Bowie y Freddie Mercury.



En tanto, el galardón al mejor single británico fue para el ex One Direction Harry Styles por su tema "Watermelon Sugar".



En el plano internacional, el trío femenino HAIM se alzó con la estatuilla al mejor grupo, Billie Eilish fue elegida mejor artista femenina y The Weeknd obtuvo lo propio en el rubro masculino, quien recibió el premio de manos de la exprimera dama estadounidense Michelle Obama.



La ceremonia, presentada por cuarta vez por el cómico Jack Whitehall se caracterizó por reunir en un mismo domo a unas cuatro mil personas en pleno contexto pandémico y por contar con actuaciones de los premiados Dua Lipa y The Weeknd, y de figuras como Elton John y Coldplay, entre otros, estos últimos con una impactante puesta desde una plataforma montada en el río Támesis.