En la tercera gala de la “semana dorada” de MasterChef Celebrity 3 se produjo un enfrentamiento entre Mica Viciconte y Germán Martitegui que culminó en lágrimas.

Todo comenzó cuando la participante presentó una entrada que llamó “Volcán de sabor”, consistente en papa cilindro rellena con vegetales salteados, salsa de tomate y salsa de berenjenas; y que no fue muy bien recibida por el jurado.

Luego de que Damián Betular y Donato de Santis le señalaran que su plato era más un “finger food” que una entrada, Germán Martitegui le reprochó un excesivo uso del ajo. “No se siente nada de todo lo que dijiste. Toda la sutileza de la presentación, lo tiene de grotesco en el sabor”, dijo el jurado.

"Si estuvieras en un cóctel, con esa cantidad de ajo, no podés hablar con nadie más durante toda la fiesta. Te tenés que ir a tu casa directamente o darle mucho de estos a quien esté con vos para igualar", sostuvo el chef.

"El ajo satura todo y termina siendo un plato pretencioso", agregó Germán antes de que Viciconte lo contradiga.

Luego, la mediática indicó: "No tiene tanto ajo". "Tiene mucho ajo", insistió Martitegui, iniciando así una discusión que quedó como en un loop durante un tiempo bastante prolongado.

Mica aseguró que solo había una unidad de esa planta en su preparación, fastidiando así al jurado. "Te estoy diciendo que tiene mucho ajo y me parece que tengo la autoridad para decirlo", expresó el chef.

"Yo también tengo autoridad para defender mi plato", le respondió Viciconte con mal tono.

"No, vos tenés libertad para opinar. Pero autoridad no, porque no sabés", la corrigió Martitegui a la participante de Masterchef Celebrity.

Después Micaela sostuvo que "no te estoy mandando a vos, estoy defendiendo mi plato". A lo que Martitegui respondió: "Tiene mucho ajo. Trata de aprender y hacerlo mejor la próxima vez si es que querés seguir acá".

"Te estoy diciendo lo que yo le puse", enfatizó Viciconte. "Y yo te estoy diciendo lo que hiciste mal", le señaló el chef.

Quien le puso punto final a la discusión fue Santiago del Moro, recordándole a la participante que si el jurado dice que tiene mucho ajo, es porque es así.

Mica Viciconte dijo estar tranquila, pero volvió a su estación y rompió en llanto.

Catherine Fulop y Denise Dumas quisieron consolar a la influencer, pero ella lanzó otro comentario contra Martitegui: "Que no me rompa las pelotas porque no me conoce".

Fuente: Minuto Uno