Por Leonardo Muro

En 2020, Pearl Jam, la banda liderada por Vedder, publicó “Giganton”, un álbum cuya temática giraba en torno a la crisis y cambio climáticos. Dos años después retoma algo de ese tópico en “Earthling”, su cuarto disco en solitario, en donde toca con una banda completa a diferencia de “Ukulele Songs” (2011) y que no es el soundtrack para una película (como fue el caso de “Into The Wild” (2007) y “Flag Day” (2021).

“Earthling” abre con “Invincible”, una gran elección, que comienza solamente con un teclado y poco a poco va sumándose el resto de la banda. Hay pasajes de la interpretación de Vedder que nos recuerda a Peter Gabriel y a Fish (ex Marillion).

A diferencia de sus anteriores discos en solitario, Vedder deja la introspección de lado y suma su vena rockera clásica a esta producción. Una clara muestra de ello es “Power Of Right”.

“Long Way” es a todas luces un homenaje a “Full Moon Dirty Hearts” (1989) el disco de Tom Petty que incluyó clásicos como “Free Fallin’”, “I Won’t Back Down” y un cover del clásico de The Byrds “I'll Feel A Whole Lot Better”, versionado en 1990 por Charly García como “Me Siento Mucho Mejor”.

“Fallout Today” se recuesta sobre guitarras acústicas y nos recuerda a “It Never Rains In California” de Albert Hammond, mientras que “The Dark” nos traslada al rock de los 80s de Bruce Springsteen.

A continuación llega la calma con la bella “The Haves”, uno de los tres adelantos que tuvo el disco junto a “Long Way” y “Brother The Cloud”.

Luego de las urgentes “Good And Evil” y “Rose Of Jericho” llega la primera de las tres colaboraciones de lujo de este álbum. “Try” es un punk con armónica, si, están leyendo bien, “punk con armónica”, y quien logra esa genial interpretación es ni más ni menos que el gran Stevie Wonder.

La siguiente colaboración llega con el country de “Picture” a dúo con Elton John, quien también se encarga del piano vertical. A continuación la última participación de lujo está en “Mrs. Mills” con Ringo Starr en la batería. Alguna parte de la melodía tiene un aire a “Father And Son” de Cat Stevens y por la instrumentación y arreglos bien podría haber integrado el disco “Give My Regards To Broad Street” (1984) de Paul McCartney, del que también participó Ringo.

Cerrando el disco está “On My Way”, una canción que bien podría ser parte de la banda sonora de una película mientras el protagonista se aleja y comienzan a correr los créditos. En el film habría quedado bien, no en el final de semejante disco.

Todos los parecidos o similitudes de este álbum no son para nada malos, sobre todo en un artista como Eddie Vedder, quien nunca tuvo reparos a la hora de reconocer sus influencias. De hecho recientemente declaró en una entrevista que entre las influencias que tuvo a lo largo de toda su vida se encuentran los Jackson 5, The Beatles, Bruce Springteen, The Band, Talking Heads, Sonic Youth y Fugazi, entre otros artistas.

En “Earthling”, Eddie Vedder logra su mejor disco solista. Es variado, divertido, ágil, llevadero, entretenido, incluye rock clásico, algo así como un gran combo con todas las músicas que escuchó antes de ser el líder grunge que todos conocimos hace 30 años.

La vida musical de Eddie Vedder es mucho más que “Jeremy” y si a alguien le quedaba todavía alguna duda de ello, con “Earthling” queda más que aclarado.