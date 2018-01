La Policía Bonaerense desafectó de las funciones a la sargento Romina Arias, hoy convertida en vedette. La joven, oriunda de Mar del Plata, integra desde el mes pasado la obra "Magnífica", de Carmen Barbieri, en "la Feliz". A través de un comunicado, la fuerza informó sobre la baja de Arias por incompatibilidad de sus funciones.



"Habiendo tomando conocimiento por la publicación en Facebook donde se felicita a la sargento por su debut en la obra de Barbieri en el Teatro Corrientes, acción que fue constatada, Asuntos Internos no avala la actividad y procede a la inmediata desafectación de servicio", asegura el parte de la Bonaerense.



Romina Arias, además, es profesora de full contact y se define en su perfil de Facebook como promotora y modelo. "Este es uno de los últimos sueños que me queda por cumplir", había asegurado la bella morocha al enterarse de la contratación en la obra de Carmen.





"Me enteré del casting a través de las redes, me presenté y una faceta que llamó la atención es mi parte deportiva, sabía algo de baile porque me estuve preparando durante el año. Quedé seleccionada porque vieron cosas en mi perfil que daban con lo que buscaban como artista para una obra de semejante nivel", contó en una entrevista brindada en el mes de noviembre pasado.