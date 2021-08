Alex Caniggia está una vez más en el ojo de la tormenta luego de que trascendió la noticia de que lo despidieron de Polémica en el Bar (América TV) y su salida fue escandalosa. El joven habría desafiado al conductor del programa, Mariano Iúdica, y al productor, Gustavo Sofovich, y esa fue la causa de su despido.

El mediático fue tendencia luego de que el periodista conocido como Pampito Perelló dio a conocer en Mañanísima que el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia cobra 400 mil pesos por trabajar tres veces por semana en el programa. “Todos los compañeros están comentando la cifra porque es una cifra extraordinaria en la tele de hoy”, explicó.

“Es feo que se enteren lo que gana uno. No hay que contar. Ahí está la pica. Está mal porque viene el odio y no lo quieren”, opinó Carmen Barbieri acerca de que todos sepan cuánto ganaba Alex por estar en el programa de América.

Finalmente, Ángel de Brito confirmó que Gustavo Sofovich optó por despedir definitivamente al polémico panelista. “Sofovich despidió a Alex de Polémica en el bar”, escribió este lunes el conductor de Los Ángeles de la Mañana en Twitter y sumó una imagen de Michael Jackson comiendo pochoclo.

“Lo último fue el viernes: los desafió a Gustavo y a Mariano al aire. Iúdica habla y él quiere dar su teoría. Iúdica no lo deja hablar y le dice ‘mirá que, si me enojo, cagaste’”, agregó De Brito y lanzó una crítica a la producción: “600.000 minutos aguantaron hasta tomar la decisión”.

Su salida del programa de América en algún punto fue similar a lo que ocurrió con Masterchef Celebrity 2. El mediático fue despedido por no cumplir con las reglas laborales y eso molestó mucho, no solo a la producción, sino también a sus compañeros que cumplían con llegar a tiempo a grabar, además de no faltar.

El joven no se presentó a una gala de eliminación y decidieron descalificarlo. “Para aclarar nuestra posición, Alex no se presentó y no hay ninguna causa que justifique como en otros casos que él no esté acá con nosotros. Nos parece que como jurados teníamos que tomar una decisión y lo más lógico que sea quien no se presenta sin causa tiene que abandonar el certamen”, explicó en su momento Germán Martitegui.

“Más aún en estas instancias donde hay que poner todo, donde estamos eligiendo alguien que va a tener un trofeo y que no es sólo cocinar bien, sino es responsabilidad y muchísimas otras cosas. Por todas estas razones, lo que decidimos es que Alex Caniggia es el eliminado de esta noche”, cerró el reconocido chef.