A mediados de marzo, el periodista Augusto "Tartu" Tartúfoli fue despedido de Intrusos, el ciclo de Jorge Rial. Su salida generó un fuerte revuelo en las redes sociales por el ser el tercer panelista al que echaron -antes sacaron a Mina Bonino y luego a Mariano Caprarola- en menos de un mes.

"Se cansaron de mí y me echaron", había explicado en su momento el periodista tras la difusión de la noticia, donde agregaba: "Yo no era un buen alumno para ellos. Era un tipo con el pelo de colores y remera rockera. No quería vestirme como empleado de banco. Y me parece que eso molestaba".

Ahora, Tartu habló del tema en Agarrate Catalina por La Once Diez/Radio de la Ciudad, y más allá de explicar en profundidad los motivos de su salida de Intrusos contó cómo quedo la relación con Jorge Rial.

"Fue multicausal. Creo que mi estilo molestó, la forma por la que me vestía. Creo que nunca terminé de armar mi relación con la producción, y eso, cuando después se viene una renovación, no te tienen en cuenta", aseguró el periodista.

"Yo venía de un estilo más juguetón, como era en AM. Intenté hacer algunas de esas cosas en Intrusos, pero ahí se habla todo como si fuera la Segunda Guerra Mundial. Igualmente con Jorge está todo bien. Es un amigo", agregó.