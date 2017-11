Las autoridades del canal C5N desvincularon al periodista Víctor Hugo Morales, según lo confirmó el propio profesional esta tarde.

Previsible. Me comunicaron que me han DESPEDIDO de @C5N. Emocionadamente GRACIAS a todos dentro y fuera del canal que me regalaron 1 año y medio de felicidad profesional. ¡Viva la libertad de expresión! — Víctor Hugo (@VHMok) 17 de noviembre de 2017

"Previsible. Me comunicaron que me han despedido de C5N. Emocionadamente gracias a todos dentro y fuera del canal que me regalaron 1 año y medio de felicidad profesional. ¡Viva la libertad de expresión!", escribió en su cuenta de Twitter.

A principios de mes el periodista había aprovechado su espacio al aire para leer un duro comunicado de los trabajadores del canal en el que reclamaban el pago de salarios atrasados.

"No se puede cobrar el sueldo en dos veces; no corresponde y no es justo", cuestionó.