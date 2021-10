Valentina Echegaray ha transitado en los años un largo proceso de transformación en su recorrido musical en el que a partir de esta noche, empezará a mostrar los primeros resultados. Con el estreno de su EP y su canción "Dame 5", Valentina cantará como "Echega" cuyo debut será en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario. La joven cantautora local presentará su repertorio que servirá como adelanto de su primer disco oficial solista. Afianzada ahora con más fuerza en el Rhythm and Blues, en el soul, el pop y el funk, Echega busca construir un álbum donde sus canciones expresen una "total liberación artística, con mis emociones y mis verdades, pero sobre todo, conectada con mi público. Son canciones que me permiten expandir mi conciencia, desde mis experiencias personales", dijo la música a este medio. La elaboración de la obra permanece abierta, pero ha logrado establecer una base de tres canciones que conforman su actual EP: "El resto de mi vida", "Magia" y "No voy a mirar". "Estos tres temas, uno va dedicado a mi hermana, otro habla sobre el desamor y el otro sobre la reconstrucción de uno mismo", contó y ratificó además, que este concierto representará el primer paso para una etapa profesional más consolidada: "es la materialización de un sueño, hacer mi propio show por primera vez en el TdB me hace sentir privilegiada". El show contará con la participación de Santiago Dávila, quien realizará la apertura con su proyecto "Curcumina".

La cita comenzará a las 21hs. con entradas a $500.