La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que declara al 2 de noviembre de cada año como “Día del Gaucho Cuyano” y una placa recordatoria a Jorge Darío Bence, en el marco de un homenaje por su extensa trayectoria en favor de la tradición.

El vicegobernador Marcelo Lima expresó que “es un honor hacer un reconocimiento para que a partir del 2 de noviembre establezcamos para los tiempos el Día del Gaucho Cuyano, en homenaje a un hombre que verdaderamente ha sido un cultor del acervo nativo, del quehacer gaucho en todos sus tiempos, toda una vida, toda una trayectoria y realmente enaltece la conducta del gaucho, un verdadero gaucho y quiero destacar algo que esta resolución ha sido por unanimidad”.

A continuación, el vicegobernador junto al autor del proyecto, Pablo García Nieto hicieron entrega a Bence de una copia de la ley aprobada y una placa recordatoria en la que señala que en su homenaje fue instituido el 2 de noviembre como el Día del Gaucho Cuyano.

Por último, el homenajeado Jorge Darío Bence hizo uso de la palabra para agradecer el reconocimiento y destacó entre otros conceptos que “este agradecimiento que prolongo a través de la palabra y seguramente con una conducta que justifique esta denominación y honrar al gaucho es como honrar a quienes dispusieron que este día de mi natalicio sea el Día del Gaucho Cuyano”.

Destacó después que “he hecho todo lo que estuvo a mi alcance para defender, y aquí hay un referente claro y preciso el doctor Ricardo Bustos y junto con él asistimos a la fundación de la Asociación Encuentro de los Cuyanos y a la Federación Gaucha Sanjuanina, quiere decir que hemos seguido los pasos de todo el gaucho de hoy”.

Luego recordó que además que “había días que tuve que venir caminando a la radio porque no me alcanzaba para el pasaje del colectivo, la bicicleta estaba en llanta y la única manera de llegar a la radio para cumplir con el horario era caminando y volver de idéntica forma, por ahí un gentil me llevaba de vuelta, pero el pacto era con o sin avisador el programa iba al aire, o sea, que el oyente estaba antes que todo, por eso este lenguaje criollo que heredé y que proyecto en el tiempo va a seguir funcionando como tal, vendrán olas nuevas, muchas pero el gaucho es uno solo, no solamente el que viste el atuendo, sino que es el gaucho diario capaz de ayudar solidariamente al amigo, recibir con respeto al funcionario , entregarle las gracias por representarnos en sus funciones”.

Por último, destacó que “por eso invito siempre a la comunidad a marcar el respeto y la persuasión, para que no se pierdan las buenas costumbres y vivamos en paz.