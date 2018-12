"El Ángel" había sido preseleccionado para represantar a Argentina en los premios Oscar, en la categoría "Mejor película extranjera", pero finalmente no quedó seleccionada entre las semifinalistas.

La Academia de Cine de Hollywood dio a conocer el listado de las películas que siguen en carrera, entre las que están la mexicana "Roma", de Alfonso Cuarón; la colombiana "Pájaros de verano", de Cristina Gallego y Ciro Guerra; la danesa The Gulty, de Gustav Möller; la alemana "Never Look Away", de Florian Henckel von Donnersmarck; la japonesa "Shoplifters" de Hirokazu Kore-eda; la kazajistaní "Ayka" de Serguey Dvortsevoy; la libanesa "Capernaum" de Nadine Labaki; la polaca "Cold War" de Pawel Pawlikowski; y la coreana "Burning" de Lee Chang-dong.