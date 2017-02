Está considerada una de las mejores de Latinoamérica, reconocida también internacionalmente por su buena acústica, sin embargo la sala principal del Auditorio Juan Victoria tiene una carencia fundamental: nunca tuvo un piano de concierto propio.



De este modo, lo que es un anhelo desde hace décadas, se hará realidad en pocos días cuando llegue a San Juan el piano de gran cola Steinway que compró el gobierno provincial para el Auditorio. Pero además adquirieron uno idéntico destinado a la sala del Teatro del Bicentenario. Ambos son el modelo tope de gama -el D-274- de la prestigiosa fábrica Steinway &Sons ubicada en Hamburgo (Alemania).Consultadas las fuentes gubernamentales sobre el monto de la inversión, no supieron precisarlo.



Que sea este modelo no es una excentricidad o un lujo, sino que, según explicaban hace años los pianistas sanjuaninos, es el piano que hace falta, teniendo en cuenta que tiene la potencia de sonido- relacionado al largo de la cuerda- que hace falta para una sala de gran dimensión como la del Auditorio. Además suma prestigio para las salas sanjuaninas contar con instrumentos con el sello Steinway, una de las mejores marcas del mundo.



"Es un hecho de reparación histórica para el Auditorio, no podía no tener un piano del nivel de la sala", opinó Rolando García Gómez, actual director del complejo quien, recordó que desde su creación, en 1970, se espera un piano de concierto. "Hay pianistas que no querían venir porque no tenían un buen instrumento" agregó García Gómez.



El instrumento, que ha sido añorado por músicos profesionales, estudiantes y docentes sanjuaninos, puesto que el adquirido es justamente el que los entendidos recomendaban para la sala; hace una semana ingreso al puerto de Buenos Aires proveniente de Europa y junto al piano para el nuevo teatro ya se encuentran posesión del representante argentino de la marca que debe verificar que los instrumentos llegaron en perfectas condiciones tras pasar 25 días en barco desde Hamburgo y sólo resta coordinar el traslado a la provincia en los próximos días, confirmó a DIARIO DE CUYO, Eduardo Savastano, director del Teatro del Bicentenario.



Hasta ahora los pianos que pisaron el escenario del Auditorio son un Yamaha de tres cuarta cola que usan el Departamento de Música y la Orquesta Sinfónica habitualmente, que es propiedad del Centro Orquestal, que tuvo que ser reparado varias veces.



Además está el de Mozarteum, que es un Steinway - pero construido en Estados Unidos- y que utilizan cuando lo requieren en sus funciones de abono. Eventualmente lo han prestado para otros conciertos.



"Tiene que ver con poner en valor el Auditorio,estamos trabajando con refacciones, habilitaciones, y el piano era una deuda pendiente. No podíamos traer un piano para el bicentenario ydejar al auditorio afuera", resaltó la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan.



"Asumí con la idea de crear un espacio de contención a los musicos, además iniciamos una remodelación y ordenamiento edilicio.Había algo que estaba faltando. Que llegue el piano cierra todos los frentes", comentó el músico y director del complejo, que adelantó que se creará un régimen de uso para el instrumento.

"Esperando los 50 años del Auditorio, el piano era un objetivo. Me emociona de sólo pensarlo. En la Gala del 25 de Mayo del año pasado, el gobernador Uñac me preguntó que necesitábamos, le dije "el piano" y me dijo que lo comprarían y aquí está", dijo García Gómez.



Aunque siempre estuvo clara la necesidad de un piano de concierto, fue más evidente a medida que avanzaba el deterioro Yamaha de la Escuela de música(hubo que reemplazarle las ruedas, las teclas estaban astilladas,además de tener problemas de proyección de sonido) y por eso un grupo de docentes y alumnos iniciaron en 2015 un expediente en el Ejecutivo provincial manifestando la necesidad de contar con un piano nuevo para la sala.



Antes, en 2011 el gobernador Gioja habló por primera vez de adquirir un piano para la sala, mientras que en 2014 aseguró que había instruido al por entonces ministro de Turismo Dante Elizondo para que agilizar la compra que finalmente se concretó este año.

Bien equipado



El flamante Teatro del Bicentenario al igual que el Auditorio Juan Victoria, recibirá para la sala principal un piano Steinway de gran cola modelo D274, fue adquirido por el gobierno provincial a principio de año en la fábrica Steinwey & sons de Hamburgo.



Además, el nuevo teatro contará con tres pianos más. "Llegan también tres pianos verticales muy buenos que fabrica Steinway que se llaman Essex, también modelo tope de gama, que fueron una gentileza a la compra de dos pianos de gran cola, por lo que llegan totalmente bonificados", adelantó Savastano.



Los instrumentos serán ubicados en la Sala Auditorium- la segunda sala del complejo-, y las salas de ensayo de orquesta y de ballet.



"Competitivamente, estamos a primer nivel mundial con estos pianos", resaltó Savastano sobre la compra de los instrumentos, que en los próximos días llegarán a la provincia.