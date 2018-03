El Coro Beruti lleva más de cuatro décadas en la promoción y realización de la música coral con un vasto repertorio de obras de diferentes autores y estéticas, tanto clásicas como populares.



Hablar de la vida del Coro Arturo Beruti (que tomó el nombre del eximio compositor sanjuanino autor de la ópera 'Pampa') es directamente proporcional a la carrera artística de María Elina Mayorga, su directora, que desde los 17 años de edad condujo los destinos de lo que en principio nació como un coro de cámara, hasta convertirse en un elenco estable que representa a la provincia en el país y en el mundo. 45 años de trayectoria ininterrumpida al frente de esta agrupación no es poca cosa. Autogestionado e integrado por jóvenes y adultos (25 voces femeninas y 15 masculinas), el grupo ha construido un sendero en la difusión de la música sinfónico-coral con notables actuaciones en diferentes escenarios extranjeros, en eventos y festivales propiamente creados y con un vasto repertorio de autores renacentistas, barrocos, románticos y contemporáneos. Pero no solo eso, el coro Beruti hace de sus presentaciones una invitación a numerosas agrupaciones nacionales e internacionales en cada encuentro que organiza.



Ahora, para celebrar sus Bodas de Zafiro, la troupe coral dirigida por Mayorga prepara su nueva temporada, que será especial en múltiples sentidos. El plan de trabajo anual comenzará a partir de abril con importantes compromisos. El primero será el próximo jueves santo (29 de abril) a las 21.30 en el Museo Provincial Agustín Gnecco, con entrada libre y gratuita para compartir un programa musical especial para la ocasión. Sin embargo, el trabajo fuerte será para los dos grandes festivales anuales: 'San Juan Canta', una nueva edición del concurso internacional en la que participarán elencos de la región y otros países del mundo; y el 'Canto en Sol', encuentro de coros de niños, jóvenes y adultos mayores. El primero se realizará del 16 al 20 de agosto y la convocatoria a inscripciones está abierta hasta el 25 de mayo inclusive. Mientras que el segundo, se realizará en octubre y las inscripciones cerrarán en septiembre próximo.



Para su directora, que dialogó con DIARIO DE CUYO, 'será un año fantástico', porque además, el grupo prepara una gira internacional (aun por confirmarse) y habrá un concierto especial con el reencuentro con antiguos miembros que iniciaron esta etapa junto a Mayorga, desde 1973.

Antiguos camaradas. Una de las primeras formaciones originales del coro cuando Mayorga asumió la dirección en abril de 1973.

'Estamos muy esperanzados, es una etapa de movimiento permanente que tenemos. Esperamos la llegada de muchos coros argentinos y extranjeros para esta temporada. Al menos serán unos 15 conciertos por realizar y además, presentaremos pronto, gracias a la ayuda de la Universidad Católica de Cuyo, la publicación de los trabajos de investigación que se hicieron en el Foro Coral Americano, el año pasado', contó y explicó en este último punto, que es 'importante lo que se vino haciendo, ya que se dejará registrado el testimonio del trabajo que viene haciendo el Coro Beruti. El coro es un motor en marcha que tiene continuidad, con proyectos que trascienden de manera internacional'.

Una actuación magistral muy recordada brindada en Cusco, Perú.

En otro aspecto, la formación se mantiene estable, porque de sus 40 miembros solo necesitará incorporar pocas nuevas voces masculinas. Próximamente anunciará la convocatoria para audiciones destinadas a tenores y bajos con la posibilidad de ingresar al cuerpo coral. Y respecto a los festivales, en el balance de una gestión que lleva varias décadas, Mayorga sostuvo que 'San Juan Canta' es 'el mejor del país, por la cantidad de manifestaciones y reconocimientos que recibimos de muchos sectores. Hay una credibilidad porque se ofrece las mayores garantías de ecuanimidad para el concurso y por otro lado, por el nivel artístico. Aunque la mayoría de los coros tienen presupuestos limitados y les cuesta viajar, muchos quieren venir hasta aquí, porque sienten que vale la pena. Por eso, San Juan es el polo musical coral más importante de la región'.



También, en medio del trabajo y el estudio de obras, el 2018 empezó turbulento, porque el coro ya no ensaya más en el Auditorio Juan Victoria, como era habitual; ya que el complejo entró en un proceso de cambios administrativos y entre ellos, que el edificio funcionará hasta la hora 21; dejando sin efecto -para el Beruti y otras agrupaciones- la posibilidad de realizar ensayos nocturnos. Ante el inconveniente, la solución será practicar en el Club Sirio Libanés, mediante un convenio de cooperación entre el Ministerio de Turismo y Cultura y dicha institución civil. Como sostiene Mayorga: 'tenemos la convicción de que nuestro destino, no es solo hacer conciertos, también trabajamos para San Juan con una mirada comprometida, con la reflexión, la investigación y la difusión de la música coral'.

Paso del coro en la imponente Basílica de San Pedro, en el Vaticano.





"Todavía tengo fuerzas para trabajar"

- ¿Hubo un antes y un después en la vida del coro?



- Sí, claro desde que me hice cargo del coro. Anteriormente, pasaron varios directores pero no pudieron sostenerlo. En 1973 me llamaron a mí y desde entonces, nunca estuvo en crisis existencial. Fue todo un proceso de crecimiento constante.





-¿Qué faltó por hacer?



- La independencia es una limitante, carecemos de presupuesto propio, apenas podemos autofinanciar un profesor de canto. Necesitamos crecer vocalmente y tener más presencia de profesores invitados. Hacemos todo con gran sacrificio, nunca tenemos plata para publicidad y sin ayuda del gobierno y otras empresas no podríamos hacer nada.





- ¿Hasta cuándo seguirá dirigiendo?



- No lo sé, todavía tengo fuerzas para trabajar por muchos años más. Pero buscar sucesor es una incertidumbre que desvela. En San Juan, no existe la carrera de dirección coral. Es difícil encontrar personalmente a un profesional que sea capaz de continuar con esta tarea. Quizás busque afuera, pero ¿Quién querrá venir sin cobrar sueldo? Hace 45 años que hago esto gratis. Esa es nuestra realidad, pero no tenemos techo y paso a paso seguimos cantando.